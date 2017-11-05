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Политика
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Украина
«Горжусь боеспособностью ВСУ»: украинцы обвинили Порошенко в рекламе русского оружия
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    «Горжусь боеспособностью ВСУ»: украинцы обвинили Порошенко в рекламе русского оружия

    16:22  5 Ноября 2017
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    «А я не горжусь президентом-олигархом»: украинцы ответили на видео с техникой ВСУ в твиттере Порошенко

    Киев, 5 ноября. Пользователи социальных сетей прокомментировали видео с боевой техникой ВСУ, которое разместил в Сети президент Украины Петр Порошенко.

    В ночь с субботы на воскресенье Петр Порошенко разместил на своей странице в Twitter панорамную съемку боевой техники украинской армии. Кадры с артиллерийскими установками, танками и другим оснащением сухопутных войск сопровождаются торжественной музыкой и не менее торжественными словами президента.

    «Горжусь боеспособностью и высоким боевым духом украинского войска. Слава Вооруженным Силам Украины!» — пишет Порошенко.

    Читатели президентского аккаунта, однако, его гордость за ВСУ не разделили. Так, украинцы обвинили Порошенко в рекламе русского оружия.

    «Это все советская техника, а как же декоммунизация???» — удивился пользователь под ником @2013Elmontazh.

    «Петр Алексеевич, а почему вы русское оружие рекламируете?» — поинтересовался @tygydym348.

    Поддержал его и Ян Яресько (@ynyresko1), пристыдив Порошенко в троллинге собственного населения.

    «А я не горжусь президентом-олигархом»: украинцы ответили на видео с техникой ВСУ в твиттере Порошенко

    Впрочем, не все пользователи иронично отнеслись к очередному «пустому» посту украинского президента.

    «Жаль, что все это – старый хлам», — коротко констатировал Косой Иван (@OProphetic).

    Других же Twitter-обитателей такой жест главы государства и вовсе задел и стал поводом для заявлений «в лоб».

    «А я не горжусь президентом-олигархом!» — написал @Modificated.

    А @shadowshadow301 поинтересовался, когда на Украине появится антикоррупционный суд, апеллируя к последним новостям из Саудовской Аравии, где по подозрению в коррупции задержали в субботу 11 принцев.

    Автор: Алексей Громов
    #всу #порошенко #twitter #реакция
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