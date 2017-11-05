«Горжусь боеспособностью ВСУ»: украинцы обвинили Порошенко в рекламе русского оружия

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Киев, 5 ноября. Пользователи социальных сетей прокомментировали видео с боевой техникой ВСУ, которое разместил в Сети президент Украины Петр Порошенко.

В ночь с субботы на воскресенье Петр Порошенко разместил на своей странице в Twitter панорамную съемку боевой техники украинской армии. Кадры с артиллерийскими установками, танками и другим оснащением сухопутных войск сопровождаются торжественной музыкой и не менее торжественными словами президента.

«Горжусь боеспособностью и высоким боевым духом украинского войска. Слава Вооруженным Силам Украины!» — пишет Порошенко.

Пишаюся боєздатністю та високим бойовим духом українського війська.



Слава Збройним Силам України! pic.twitter.com/E3vTtWVDhg — Петро Порошенко (@poroshenko) November 5, 2017

Читатели президентского аккаунта, однако, его гордость за ВСУ не разделили. Так, украинцы обвинили Порошенко в рекламе русского оружия.

«Это все советская техника, а как же декоммунизация???» — удивился пользователь под ником @2013Elmontazh.

Це все совєтська техніка, а якже декомунізація??? — Хосз Балюк (@2013Elmontazh) November 5, 2017

«Петр Алексеевич, а почему вы русское оружие рекламируете?» — поинтересовался @tygydym348.

Поддержал его и Ян Яресько (@ynyresko1), пристыдив Порошенко в троллинге собственного населения.

Впрочем, не все пользователи иронично отнеслись к очередному «пустому» посту украинского президента.

«Жаль, что все это – старый хлам», — коротко констатировал Косой Иван (@OProphetic).

Жаль что все это старый хлам. — Косой Иван (@OProphetic) November 5, 2017

Других же Twitter-обитателей такой жест главы государства и вовсе задел и стал поводом для заявлений «в лоб».

«А я не горжусь президентом-олигархом!» — написал @Modificated.

А @shadowshadow301 поинтересовался, когда на Украине появится антикоррупционный суд, апеллируя к последним новостям из Саудовской Аравии, где по подозрению в коррупции задержали в субботу 11 принцев.