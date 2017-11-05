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Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя
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    Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

    16:27  5 Ноября 2017
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    Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

    Брюссель, 5 ноября. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, который находится в течение недели в Бельгии, сдался правоохранительным органам. Об этом в воскресенье передает телеканал «Би-би-си».

    По данным телеканала, Пучдемон добровольно сдался бельгийским правоохранительным органам.

    Ранее испанские власти выдали европейский ордер на арест каталонского экс-главы.

    Напомним, в минувшую пятницу официальный представитель бельгийской прокуратуры Ван дер Сипт сообщил, что ведомство получило европейский ордер на арест Пучдемона.

    Кроме того, власти Испании выдали ордер на арест еще четырех экс-министров региона, которые находились в Бельгии.

    Автор: Дана Балан
    #каталония #испания #бельгия #брюссель #пучдемон
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