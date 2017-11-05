Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

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Брюссель, 5 ноября. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, который находится в течение недели в Бельгии, сдался правоохранительным органам. Об этом в воскресенье передает телеканал «Би-би-си».

По данным телеканала, Пучдемон добровольно сдался бельгийским правоохранительным органам.

Ex-Catalan leader Carles Puigdemont and several former advisors turn themselves in to Belgian police https://t.co/LASvd9xPuQ — BBC Breaking News (@BBCBreaking) November 5, 2017

Ранее испанские власти выдали европейский ордер на арест каталонского экс-главы.

Напомним, в минувшую пятницу официальный представитель бельгийской прокуратуры Ван дер Сипт сообщил, что ведомство получило европейский ордер на арест Пучдемона.

Кроме того, власти Испании выдали ордер на арест еще четырех экс-министров региона, которые находились в Бельгии.