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Алексей «Провальный»: в соцсетях прокомментировали митинг блогера в Кемерово
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    Алексей «Провальный»: в соцсетях прокомментировали митинг блогера в Кемерово

    15:42  5 Ноября 2017  /обновлено: 15:48  05 Ноября 2017
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    Алексей «Провальный»: в соцсетях прокомментировали митинг блогера в Кемерово

    Кемерово, 5 ноября. Пользователи соцсетей обсудили проведение встречи блогера Алексей Навального со своими сторонниками в Кемерово. Дискуссию спровоцировали сообщения местных СМИ о том, что маршрутки якобы отказываются везти жителей Кемерово на митинг.

    «40 минут стоял на остановке, прошло несколько маршруток в ту сторону, и все пустые и мимо», — рассказал кемеровчанин Андрей Краус.

    Пользователи соцсетей транспортному дефициту в Кемерово не удивились, но и большой проблемы в нем разглядеть не смогли.

    «Что ж. Ничего удивительного. Вполне ожидаемо», — констатировал Константин Симонов.

    Алексей «Провальный»: в соцсетях прокомментировали митинг блогера в Кемерово

    Кемерово, как известно, город небольшой, и многие задались вопросом, чем нехватка транспорта мешает местным сторонникам блогера дойти до места собрания пешком или, если идти не хочется, воспользоваться услугами такси.

    «У них там в Кемерово ноги запретили, или в чем проблема?» — не понял жалоб кемеровчан Данила Алексеев.

    «Да в принципе не маршрутки, а обычные коммерческие такси — это не так дорого, рублей по 100 с человека в одну сторону, если договориться группой вчетвером», — посоветовал Andrew Pols.

    Впрочем, преданные поклонники блогера на встречу с ним добраться все же сумели, правда, их ожиданий мероприятие не оправдало.

    Так, пользователь Twitter @kassade опубликовал видеозапись, на которой видно, как на столе при входе на место проведения митинга сотрудники правоохранительных органов уже изъяли не одну бутылку крепкого алкоголя. А Юрий Бибисов подвел итоги субботнего митинга в Кемерова, прозвав Навального «Провальным».

    Напомним, накануне блогер Алексей Навальный встретился со своими сторонниками в Иркутске. Несмотря на то, что для проведения митинга городские власти согласовали площадку на острове Конный, блогер предпочел провести мероприятие на территории мебельного центра, здание которого было построено с нарушением норм и опасно для жизни и здоровья посетителей.

    Автор: Алексей Громов
    #навальный #митинг #кемерово #маршрутки
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