Как контроль Роскомнадзора над VPN-сервисами защищает россиян от угроз, объяснил эксперт

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С первого ноября Роскомнадзор взял под свой контроль VPN-сервисы и анономайзеры, тем самым расширив арсенал средств по противодействию противоправному контенту в Интернете. Владельцы VPN и анонимайзеров уже выразили готовность сотрудничать с РКН, самостоятельно ограничив доступ к запрещенным в РФ ресурсам.

Отметим, специалисты по компьютерной безопасности неоднократно предупреждали, что, бесконтрольно используя VPN и анонимайзеры, пользователь, по сути, передает ключи от своей жизни владельцу сервиса. В случае, если владелец недобросовестный, личные данные гражданина могут быть использованы ему во вред или стать достоянием иностранных государств. Кроме того, канал, предоставленный пользователем, может использоваться во вред обществу, например, для проведения масштабных кибератак. По мнению политолога Андрея Кошкина, действия Роскомнадзора ничего общего с цензурой не имеют, наоборот — ведомство стоит на защите прав и свобод граждан России.

«Когда мы говорим о безопасности, мы имеем в виду безопасность личности, общества, государства, — напомнил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ Андрей Кошкин в комментарии Федеральному агентству новостей. — В последнее время обеспечение безопасности по всем трем направлениям стало очень актуальным. Ведь раньше у нас больше говорили о об обеспечении безопасности государства, иногда забывая о важности этого для общества и каждой конкретной личности».

Политики повернулись лицом к гражданину, отметил эксперт. В связи с этим Кошкин напомнил, что, например, совсем недавно президент России Владимир Путин предупредил, что некие зарубежные страны с непонятно какой целью целенаправленно ведут сбор биоматериалов россиян.

«Наш президент обоснованно высказывает обеспокоенность тем, что наша страна, наши граждане стали объектом пристального внимания тех, кто собирает эту информацию, — отметил собеседник ФАН. — С Интернетом та же проблема. Поэтому в последнее время и поднимают вопрос — а почему так много информации о наших гражданах уходит за рубеж, находится в открытом интернет-пространстве, откуда эти сведения легко могут попасть не в те руки. Именно по этой причине в последнее время Роскомнадзор стал весьма активно проводить работу по купированию таких угроз, перекрывая каналы, через которые уходит конфиденциальная информацию о наших гражданах. Считаю, что на сегодняшний день это абсолютно правильная позиция. В обществе и в интернет-сообществе должно быть четкое понимание того, как, и в какой пропорции должна проходить какая-либо информация, в том числе с использованием таких инструментов, как VPN-сервисы и так называемые анонимайзеры».

По словам эксперта, эта область крайне нуждается в нормальном регулировании, чем и вызваны действия Роскомнадзора по наведению порядка в Интернете.

«Не будем забывать, что утечками информации о наших гражданах могут воспользоваться противники нашей страны, которые могут использовать для своих целей различные оппозиционные силы, в том числе экстремистского характера. Отвечая на эти вызовы, Роскомнадзор конструктивно занимается сдерживанием неправомочного использования личных данных россиян. И стремление ведомства навести порядок в этой области, которое уже дает результаты, нужно всячески приветствовать», — резюмировал Андрей Кошкин.

В настоящий момент специалисты Роскомнадзора совместно с компаниями «Лаборатория Касперского», Opera Software AS, Mail.RU и «Яндекс» проводят тестирование совместного использования VPN-сервисов и анонимайзеров. Свою готовность принять участие в тестировании уже подтвердили «Рамблер», «Спутник», cameleo.ru и некоторые владельцы анонимайзеров.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что, если владельцы VPN-сервисов и анонимайзеров будут соблюдать требования закона, блокировка им не грозит. Также новые ограничения не распростираются на фирмы, которые докажут необходимость использования VPN-сервисов и анонимайзеров для своей профессиональной деятельности.

Напомним, VPN-сервисы и анонимайзеры — это специальные программы, позволяющие посещать различные сайты, в том числе экстремистские, с иностранных IP-адресов, то есть как бы из-за границы и при этом анонимно. Эксперты по интернет-безопасности неоднократно предупреждали, что при использовании VPN и анонимайзеров пользователь, фактически, передает ключи от своей личной жизни владельцу сервиса, что несет в себе большую угрозу. Данные гражданина могут попасть в руки злоумышленников, компьютеры того, кто пользуется такого рода сервисами, могут использоваться для организации масштабных кибератак, как это произошло с VPN-расширением Hola.