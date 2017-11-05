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Склад ИГ с оружием из США нашли возле заминированной машины в Дейр-эз-Зоре
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    Склад ИГ с оружием из США нашли возле заминированной машины в Дейр-эз-Зоре

    15:25  5 Ноября 2017
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    Склад ИГ с оружием из США нашли возле заминированной машины в Дейр-эз-Зоре

    Дейр-эз-Зор, 5 ноября. Военные сирийской армии обнаружили в одном из кварталов Дейр-эз-Зора заминированное транспортное средство, в котором находился боевой припас с химическими веществами, не предназначенными для медицинских целей. 

    По имеющимся данным, в том же квартале были обнаружены два больших оружейных склада «Исламского государства»1 (запрещена в России). На одном из складов были найдены автоматы М-16 и снайперские винтовки, а также гранатометы и снаряды, передает РИА Новости.

    На втором складе находились боеприпасы для танков и прочие снаряды для пулеметов и минометов.

    Склад ИГ с оружием из США нашли возле заминированной машины в Дейр-эз-Зоре

    По словам сирийского офицера, ранее из очищенных от террористов ИГ районов были вывезены шесть танков и огромное количество минометных установок. 

    В настоящее время специальная операция по разминированию и зачистке не прекращается. Офицер также отметил, что, возможно, в ходе операции будут обнаружены другие склады экстремистов. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #сирия #иг #игил #дейр-эз-зор
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