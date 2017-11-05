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Ирак: пять человек погибли при атаках смертников в Киркуке
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    Ирак: пять человек погибли при атаках смертников в Киркуке

    15:11  5 Ноября 2017  /обновлено: 15:30  05 Ноября 2017
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    Ирак: пять человек погибли при атаках смертников в Киркуке

    Багдад, 5 ноября. В результате двух атак террористов-смертников в центре иракского города Киркук погибло не менее пяти человек. Об этом сообщили в воскресенье сотрудники правоохранительных органов Ирака.

    Как передает агентство Reuters, еще около 20 пострадавших получили ранения. Согласно предварительным данным, целью злоумышленников была мечеть на улице Атлас, которая расположена рядом со штаб-квартирой шиитской милиции «Общество мира» (Saraya al-Salam).

    Напомним, в сентябре 2017 года на территории Иракского Курдистана прошел референдум о независимости региона. Однако Багдад отказался признавать результаты голосования.

    Непосредственно в середине октября курдские ополченцы (пешмерга) сдали федеральным силам Ирака город Киркук, который они в 2014 году отбили у боевиков из запрещенного в России «Исламского государства»1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #теракт #ирак #курдистан
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