Ирак: пять человек погибли при атаках смертников в Киркуке

В Избранное

Багдад, 5 ноября. В результате двух атак террористов-смертников в центре иракского города Киркук погибло не менее пяти человек. Об этом сообщили в воскресенье сотрудники правоохранительных органов Ирака.

Как передает агентство Reuters, еще около 20 пострадавших получили ранения. Согласно предварительным данным, целью злоумышленников была мечеть на улице Атлас, которая расположена рядом со штаб-квартирой шиитской милиции «Общество мира» (Saraya al-Salam).

#BREAKING: Suicide bomb attack in Kirkuk city, where Iraq army recently deployed its troops, footage shows Atlas Street. pic.twitter.com/sFJT4uRoRQ — Rudaw English (@RudawEnglish) November 5, 2017

Напомним, в сентябре 2017 года на территории Иракского Курдистана прошел референдум о независимости региона. Однако Багдад отказался признавать результаты голосования.

Непосредственно в середине октября курдские ополченцы (пешмерга) сдали федеральным силам Ирака город Киркук, который они в 2014 году отбили у боевиков из запрещенного в России «Исламского государства»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.