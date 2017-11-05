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Загадочная надпись на поле в Англии заинтриговала пользователей соцсетей
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    Загадочная надпись на поле в Англии заинтриговала пользователей соцсетей

    15:04  5 Ноября 2017
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    Загадочная надпись на поле в Англии заинтриговала пользователей соцсетей

    Лондон, 5 ноября. Пользователей соцсетей озадачила надпись на поле в английском графстве Оксфордшир.

    Полиция сделала снимок с вертолета, на котором видно, что на поле появилась огромная надпись «Сью» (Sue) с английской буквой «экс» (x) в конце.

    «Кто-нибудь знает Сью к югу от Тестворта, по другую сторону от трасы M40?», — написали полицейские в Twitter.

    Пользователи активно подключились к поиску таинственной Сью, распространяя сообщения с хэштегами #FindSue («НайтиСью») и #WhoIsSue («Кто такая Сью»).

    Вскоре выяснилось, что надпись на поле сделал местный фермер, и адресована она его жене. Знак «x» на конце, вероятно, означает поцелуй. Мужчина хотел сделать супруге сюрприз. Его сын должен был сфотографировать необычное признание в любви с вертолета, но полиция опередила его. Фермер заявил, что рад, что его признание вышло на «международный, межгалактический» уровень.

    Автор: Юлия Кошкина
    #англия #любовь #сюрприз
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