Загадочная надпись на поле в Англии заинтриговала пользователей соцсетей

В Избранное

Лондон, 5 ноября. Пользователей соцсетей озадачила надпись на поле в английском графстве Оксфордшир.

Полиция сделала снимок с вертолета, на котором видно, что на поле появилась огромная надпись «Сью» (Sue) с английской буквой «экс» (x) в конце.

«Кто-нибудь знает Сью к югу от Тестворта, по другую сторону от трасы M40?», — написали полицейские в Twitter.

BBC Radio Oxford @BBCOxford have a piece on the #FindSue photo tweet just after 17:20 if anyone wanted to find out more about it! #p6572 pic.twitter.com/AZ2mSeEqY3 — NPAS Benson (@NPASBenson) November 3, 2017

Пользователи активно подключились к поиску таинственной Сью, распространяя сообщения с хэштегами #FindSue («НайтиСью») и #WhoIsSue («Кто такая Сью»).

Вскоре выяснилось, что надпись на поле сделал местный фермер, и адресована она его жене. Знак «x» на конце, вероятно, означает поцелуй. Мужчина хотел сделать супруге сюрприз. Его сын должен был сфотографировать необычное признание в любви с вертолета, но полиция опередила его. Фермер заявил, что рад, что его признание вышло на «международный, межгалактический» уровень.