К сведению Трампа: Пушков рассказал о самой бесстрашной армии в мире

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Москва, 5 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова президента США Дональда Трампа «о самых бесстрашных воинах в мире».

«К сведению Трампа: самая бесстрашная армия — та, что отбила нападение Гитлера, на которго работало пол-Европы, пока США тянули со 2-ым фронтом», — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

К сведению Трампа: самая бесстрашная армия - та, что отбила нападение Гитлера, на к-го работало пол-Европы, пока США тянули со 2-ым фронтом. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 5, 2017

Напомним, речь идет о выступлении Трампа на военной базе США в Токио 5 ноября, где он, надев кожаную куртку пилота, рассказал американским военнослужащим о том, что они являются «самыми бесстрашными воинами в мире».

«У нас — лучшие люди… Ваша преданность и компетенция делают вас самыми бесстрашными силами в истории нашего мира», — сказал он.

Отметим, что заявления Трампа ранее рассмешили россиян. Многие пользователи в ответ напомнили ему о том, как в апреле 2014 года экипаж эсминца «Дональд Кук» «перепугал» российский бомбардировщик Су-24.