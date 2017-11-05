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Политика
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Политика
К сведению Трампа: Пушков рассказал о самой бесстрашной армии в мире
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    К сведению Трампа: Пушков рассказал о самой бесстрашной армии в мире

    15:21  5 Ноября 2017
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    К сведению Трампа: Пушков рассказал о самой бесстрашной армии в мире

    Москва, 5 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова президента США Дональда Трампа «о самых бесстрашных воинах в мире». 

    «К сведению Трампа: самая бесстрашная армия — та, что отбила нападение Гитлера, на которго работало пол-Европы, пока США тянули со 2-ым фронтом», — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

    Напомним, речь идет о выступлении Трампа на военной базе США в Токио 5 ноября, где он, надев кожаную куртку пилота, рассказал американским военнослужащим о том, что они являются «самыми бесстрашными воинами в мире».

    «У нас — лучшие люди… Ваша преданность и компетенция делают вас самыми бесстрашными силами в истории нашего мира», — сказал он.

    Отметим, что заявления Трампа ранее рассмешили россиян. Многие пользователи в ответ напомнили ему о том, как в апреле 2014 года экипаж эсминца «Дональд Кук» «перепугал» российский бомбардировщик Су-24.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #трамп #пушков #армия
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