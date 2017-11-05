Эксперты составили топ-5 зимних советов для автомобилистов

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Москва, 5 ноября. Специалисты назвали пять рекомендаций, следуя которым, жизнь автомобилиста станет намного проще зимой.

По словам экспертов, во-первых, необходимо осмотреть транспортное средство перед тем, как парковать его на ночь. Стоит удостовериться, что колеса машины не находятся в луже, поскольку утром она может покрыться льдом, а автомобиль не сдвинется с места.

Во-вторых, специалисты напоминают, что необходимо убирать комы снега из-под колесных арок после езды по грязи или снегу, поскольку всего за несколько часов мокрый снег превратится в лед, убрать который будет крайне трудно.

В-третьих, эксперты рекомендуют выключить печку и проветрить салон перед парковкой — это поможет забыть о наледи на лобовом стекле.

В-четвертых, нередко к стеклу примерзают дворники, поэтому их надо отделять руками, чтобы моторчик, приводящий дворники в движение, не перегорел.

Также, отмечают эксперты, после поездки по мокрому снегу или автомобильной мойки надо обработать составом WD40 все замки и уплотнители дверей.