Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Клинцевич предложил восстановить военную базу России на Кубе
Новороссия
Донбасс: группа украинских диверсантов ликвидирована на подступах к Донецку
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: группа украинских диверсантов ликвидирована на подступах к Донецку

    15:55  5 Ноября 2017
    111

    Донбасс: группа украинских диверсантов ликвидирована на подступах к Донецку

    Донецк, 5 ноября. Группа украинских диверсантов была ликвидирована на территории Донецкой народной республики. Об этом в воскресенье сообщила военный корреспондент Марина Харькова.

    Согласно предварительным данным, злоумышленники могли быть причастны к инциденту, который произошел в конце октября.

    «Диверсионная группа врага в количестве четырех человек попыталась возле Донецка пройти к позициям — возле того места, где 10 дней назад погибли наши бойцы, не заметив противника — они были застрелены. На этот раз ДРГ ВСУ была засечена и ликвидирована», — цитирует слова Харьковой издание «ПолитНавигатор».

    Напомним, ранее представители ДНР сообщили о том, что Вооруженные силы Украины около 60 раз нарушили режим перемирия в зоне военного конфликта в Донбассе. Кроме того, украинские силовики продолжают обстреливать Донецкую фильтровальную станцию.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

        Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался полиции Брюсселя

        16:27   5 Ноября 2017
        36
        Сирия: армия САР обнаружила заминированную машину с химическими веществами в Дейр-эз-Зоре

        Сирия: армия САР обнаружила заминированную машину с химическими веществами в Дейр-эз-Зоре

        14:08   5 Ноября 2017
        573
        Компания Google Incorporated вернула ФАН доступ к Google.News

        Компания Google Incorporated вернула ФАН доступ к Google.News

        11:03   5 Ноября 2017
        445
        Сирия: жертвами взрыва в центре беженцев в Дейр-эз-Зоре стали 100 человек

        Сирия: жертвами взрыва в центре беженцев в Дейр-эз-Зоре стали 100 человек

        9:59   5 Ноября 2017
        1152