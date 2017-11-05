Донбасс: группа украинских диверсантов ликвидирована на подступах к Донецку

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Донецк, 5 ноября. Группа украинских диверсантов была ликвидирована на территории Донецкой народной республики. Об этом в воскресенье сообщила военный корреспондент Марина Харькова.

Согласно предварительным данным, злоумышленники могли быть причастны к инциденту, который произошел в конце октября.

«Диверсионная группа врага в количестве четырех человек попыталась возле Донецка пройти к позициям — возле того места, где 10 дней назад погибли наши бойцы, не заметив противника — они были застрелены. На этот раз ДРГ ВСУ была засечена и ликвидирована», — цитирует слова Харьковой издание «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее представители ДНР сообщили о том, что Вооруженные силы Украины около 60 раз нарушили режим перемирия в зоне военного конфликта в Донбассе. Кроме того, украинские силовики продолжают обстреливать Донецкую фильтровальную станцию.