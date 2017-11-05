Не миссия, а фикция: Пушков объяснил слова Волкера о визите в Донецк и Луганск

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Москва, 5 ноября. Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер понял, что ничего не добьется на своем посту и раздает интервью только для видимости.

Об этом Пушков написал в своем Twitter после заявления Волкера о желании посетить Донецк и Луганск, когда на этих территориях станет безопасно и они перейдут под контроль украинских властей.

«Волкер готов посетить Донецк и Луганск ПОСЛЕ их возвращения под контроль Киева. А кому это нужно?» — написал российский сенатор.

Волкер готов посетить Донецк и Луганск ПОСЛЕ их возвращения под контроль Киева. А кому это нужно? Точно не понимает,в чем состоит его миссия — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 5, 2017

Позже он добавил, что подобные заявления американский политик делает лишь для создания видимости прогресса по украинскому вопросу и пиара в СМИ.

«Версия 2.0: Волкер уже понял, что ничего не добьется, а потому решил раздавать бесконечные интервью и красоваться в СМИ. Не миссия, а фикция», — сообщается в следующем твите Пушкова.

Версия 2.0: Волкер уже понял, что ничего не добьется, а потому решил раздавать бесконечные интервью и красоваться в СМИ. Не миссия, а фикция — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 5, 2017

Напомним, в начале недели специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что минские соглашения заключены только между Россией, Украиной и ОБСЕ, поэтому миссию ООН в Донбассе не нужно согласовывать с ДНР и ЛНР.

Вопрос по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины является одним из самых насущных для мирового сообщества. Операцию против провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Киев начал в апреле 2014 года после того, как Донецк и Луганск объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.