Создатели «ВКонтакте» запустили необычную функцию на один день

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Санкт-Петербург, 5 ноября. Пользователям социальной сети «ВКонтакте» предоставили шанс размещать не более пяти анонимных публикаций в новостной ленте.

Отмечается, что такая акция приурочена к ночи Гая Фокса и продлится всего одни сутки.

Для того чтобы оставить тайную запись, необходимо выбрать функцию под опубликованным текстом. Записи смогут увидеть только те пользователи, у которых свыше 20 друзей.

«Записи, которые получили жалобу и нарушают правила, будут оперативно удалены», — заявили в пресс-службе социальной сети.

Напомним, 5 ноября в Великобритании празднуют Ночь костров, которую в народе называют Ночью Гая Фокса. В 1605 года Гай Фокс с католиками-соратниками планировал взорвать парламент во время речи короля Якова I, но тогда его удалось поймать и казнить.