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Создатели «ВКонтакте» запустили необычную функцию на один день
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    Создатели «ВКонтакте» запустили необычную функцию на один день

    14:53  5 Ноября 2017
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    Создатели «ВКонтакте» запустили необычную функцию на один день

    Санкт-Петербург, 5 ноября. Пользователям социальной сети «ВКонтакте» предоставили шанс размещать не более пяти анонимных публикаций в новостной ленте.

    Отмечается, что такая акция приурочена к ночи Гая Фокса и продлится всего одни сутки. 

    Для того чтобы оставить тайную запись, необходимо выбрать функцию под опубликованным текстом. Записи смогут увидеть только те пользователи, у которых свыше 20 друзей. 

    Создатели «ВКонтакте» запустили необычную функцию на один день

    «Записи, которые получили жалобу и нарушают правила, будут оперативно удалены», — заявили в пресс-службе социальной сети. 

    Напомним, 5 ноября в Великобритании празднуют Ночь костров, которую в народе называют Ночью Гая Фокса. В 1605 года Гай Фокс с католиками-соратниками планировал взорвать парламент во время речи короля Якова I, но тогда его удалось поймать и казнить. 

    Автор: Дана Балан
    #вконтакте #гай фокс #ночь костров
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