Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Юношу-инвалида, пропавшего в октябре, нашли в Перми
Политика
Пушков напомнил Трампу о санкциях и дипсобственности после просьбы о помощи
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пушков напомнил Трампу о санкциях и дипсобственности после просьбы о помощи

    14:52  5 Ноября 2017
    38

    Пушков напомнил Трампу о санкциях и дипсобственности после просьбы о помощи

    Москва, 5 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о планах просить помощи у президента РФ Владимира Путина по решению вопроса вокруг КНДР.

    «Трампу нужна помощь России по КНДР. При этом против нас действуют два пакета санкций, изъята наша дипсобственность. Он не хочет это обсудить?», — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

    Напомним, о своих намерениях встретиться с Путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме лидер США заявил в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома.  «Думаю, это ожидаемо, что мы встретимся с Путиным, да. Мы хотим помощи Путина по Северной Корее, и мы будем встречаться со многими разными лидерами», — сказал он.

    Кроме того, Трамп заявил о планах Белого дома внести КНДР в список стран, спонсирующих терроризм, а также назвал корейский кризис «большой проблемой» не только для США, но и для всего мира. 
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #санкции #путин #трамп #кндр #пушков #помощь
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Компания Google Incorporated вернула ФАН доступ к Google.News

        Компания Google Incorporated вернула ФАН доступ к Google.News

        11:03   5 Ноября 2017
        366
        Сирия: жертвами взрыва в центре беженцев в Дейр-эз-Зоре стали 100 человек

        Сирия: жертвами взрыва в центре беженцев в Дейр-эз-Зоре стали 100 человек

        9:59   5 Ноября 2017
        1112
        Россия готовит иск о незаконности изъятия дипсобственности в США

        Россия готовит иск о незаконности изъятия дипсобственности в США

        9:22   5 Ноября 2017
        249
        Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным во Вьетнаме

        Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным во Вьетнаме

        6:09   5 Ноября 2017
        611