Пушков напомнил Трампу о санкциях и дипсобственности после просьбы о помощи

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Москва, 5 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о планах просить помощи у президента РФ Владимира Путина по решению вопроса вокруг КНДР.

«Трампу нужна помощь России по КНДР. При этом против нас действуют два пакета санкций, изъята наша дипсобственность. Он не хочет это обсудить?», — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Трампу нужна помощь России по КНДР. При этом против нас действуют 2 пакета санкций, изъята наша дипсобственность.Он не хочет это обсудить? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 5, 2017

Напомним, о своих намерениях встретиться с Путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме лидер США заявил в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома. «Думаю, это ожидаемо, что мы встретимся с Путиным, да. Мы хотим помощи Путина по Северной Корее, и мы будем встречаться со многими разными лидерами», — сказал он.

Кроме того, Трамп заявил о планах Белого дома внести КНДР в список стран, спонсирующих терроризм, а также назвал корейский кризис «большой проблемой» не только для США, но и для всего мира.

