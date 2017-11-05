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Юный изобретатель представил Путину «умную перчатку» на выставке в Манеже
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    Юный изобретатель представил Путину «умную перчатку» на выставке в Манеже

    16:00  5 Ноября 2017
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    Юный изобретатель представил Путину «умную перчатку» на выставке в Манеже

    Москва, 5 ноября. Президент России Владимир Путин в День народного единства посетил выставку «Россия, устремленная в будущее» в Манеже в Москве.

    На выставке глава государства ознакомился с проектами в области экологии, промышленности, медицины, развития городской инфраструктуры и многими другими, передает РИА Новости.

    Лично презентовать свою работу президенту удалось 14-летнему Диме Никишеву из подмосковного Королева. Юный изобретатель представил «умную перчатку», которая способна управлять практически любыми объектами — автомобилем, кораблем, самолетом. 

    Также президенту продемонстрировали тяжелый мотоцикл «Иж», разработанный для проекта «Кортеж», который может разгоняться до 250 километров в час.

    Автор: Юлия Кошкина
    #путин #выставка #манеж #изобретения
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