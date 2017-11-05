Юный изобретатель представил Путину «умную перчатку» на выставке в Манеже

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Москва, 5 ноября. Президент России Владимир Путин в День народного единства посетил выставку «Россия, устремленная в будущее» в Манеже в Москве.

На выставке глава государства ознакомился с проектами в области экологии, промышленности, медицины, развития городской инфраструктуры и многими другими, передает РИА Новости.

Лично презентовать свою работу президенту удалось 14-летнему Диме Никишеву из подмосковного Королева. Юный изобретатель представил «умную перчатку», которая способна управлять практически любыми объектами — автомобилем, кораблем, самолетом.

Также президенту продемонстрировали тяжелый мотоцикл «Иж», разработанный для проекта «Кортеж», который может разгоняться до 250 километров в час.