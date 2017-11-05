Финны высказались против членства в НАТО

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Хельсинки, 5 ноября. Согласно проведенному исследованию, большинство финнов выступают против членства Финляндии в НАТО.

Согласно опросу, проведенному по заказу газеты «Хельсингин Саномат», противниками вступления в НАТО выступают различные группы населения вне зависимости от возраста, пола, проживания, занятости или образования. Против членства своей страны в Альянсе высказались 59% финнов, еще 19% не определились со своей позицией по данному вопросу.

В 2014 году число сторонников вступления Финляндии в НАТО увеличивалось с 16-19% до 26% на фоне ухудшения ситуации на востоке Украины и вхождения Крыма в состав России, сообщает издание.

Российские операции в соседних регионах увеличивают количество сторонников вступления в Североатлантический альянс среди финнов, считает исследователь Института международной политики Финляндии Матти Песан (Matti Pesun), слова которого приводит издание. Однако он подчеркнул, что внешняя политика России хоть и «агрессивна», но не является определяющим фактором в формировании мнения финнов по НАТО.

Издание прогнозирует, что в случае вступления Швеции в НАТО количество сторонников аналогичного шага в Финляндии увеличится до 33%, так как оборонная политика этих двух стран обычно взаимосвязана, и решение одной из них оказывает значительное влияние на другую.