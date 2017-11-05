Сирия и ВКС РФ борются с ИГ, пока курды и США забирают нефть: о ситуации в провинции Дейр-эз-Зор

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Сообщается, что курдские отряды «Демократических сил Сирии», действующие при поддержке международной коалиции США, захватили еще несколько нефтяных месторождений на восточном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. Под контроль курдов перешли поля Юнес, Шайтат, Шудейха и Сархит.

В то же время, сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ готовятся покончить с территориальной группировкой «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии на противоположном берегу, взяв последний крупный город, подконтрольный террористам, — Абу-Кемаль.

Напомним, на протяжении последних четырех дней российские бомбардировщики дальней авиации Ту-22М3 уничтожали инфраструктурные объекты боевиков ИГ (запрещено в РФ) в районе Абу-Кемаля: склады с вооружением и боеприпасами, укрепрайоны, командные пункты. Кроме этого, во вторник подлодкой «Великий Новгород» и в пятницу подлодкой «Колпино» из акватории Средиземного моря по похожим целям были осуществлен пуск ракет «Калибр».

В самое ближайшее время правительственные войска могут начать решающее наступление на Абу-Кемаль с запада из района нефтеперерабатывающей станции Т-2 и с севера — от города Меядин. Также есть информация, что границу с Сирией пересекли иракские войска и проиранские вооруженные формирования, которым, по последним данным, остается до Абу-Кемаля всего 3 километра.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) прокомментировал ситуацию, которая на данный момент складывается в провинции Дейр-эз-Зор:

«На завершающем этапе идет разделение пирога, и, конечно, арабо-курдские формирования, которые в определенной степени пользуются определенным покровительством со стороны Соединенных Штатов Америки, на сегодняшний день захватывают наиболее экономически выгодные зоны и районы влияния, которые будут приносить прибыль».

Именно этим эксперт объяснил, почему ранее, в результате соглашений между курдами и полевыми командирами «Исламского государства» (запрещено в РФ), боевики под охраной SDF вывозились из Ракки для того, чтобы попасть опять на линии столкновения только уже с правительственными войсками в провинции Дейр-эз-Зор:

«Правительственные войска же получили только дополнительную нагрузку, вынуждены каждый населенный пункт в Дейр-эз-Зор брать в ожесточенных боях, а восточную часть провинции, где можно получить прибыль от добычи нефти и газа, сегодня захватывают США, чтобы попытаться впоследствии выторговать себе некую автономность курдов на территории Сирии».

У нашего собеседника нет никакого сомнения в том, что сейчас надо победить силы так называемого «Исламского государства» (запрещено в РФ). Однако эксперт отметил, что Соединенные Штаты никогда и не ставили перед собой задачу борьбу с боевиками ИГИЛ1:

«В принципе изначально у США была задумка создания некой вооруженной оппозиции официальному Дамаску — это были боевики «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещено в РФ), «Исламского государства» (запрещено в РФ), потом — некая «умеренная» оппозиция, которая перетекала из одного состояния в другое. Соединенные Штаты Америки лелеяли проект, который должен был стать дестабилизирующим оппонентом для Башара Асада, если того не удастся свергнуть. Конечно же, в ситуации, когда правительственные войска при поддержке ВКС РФ достигают пика в зачистке и физическом уничтожении боевиков, Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы уничтожать их своими руками или руками курдов, которые от них зависят. Курдов Соединенные Штаты направляют в другом направлении — захвата экономически выгодных зон».

Эксперт считает, что не случайно сейчас происходят встречи президента России Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани:

«Они обсуждают, не скрывая деталей, ситуацию в Сирии, особенно ее послевоенное устройство. Активно взаимодействует президент России с Турцией, Израилем, Саудовской Аравией для того, чтобы выстроить определенную конфигурацию послевоенной Сирии. Есть многие трудности. Необходимо садиться за стол переговоров, договариваться и встречаться. Конечно, не хотелось бы, чтобы курды и правительственные войска вошли в боестолкновения из-за нефтяных месторождений. Я думаю, что будет достаточно согласования на дипломатическом уровне и политического урегулирования».

Однако, по словам нашего собеседника, США не против всего, что противодействует правительственным войскам:

«Хотя они артикулируют, что борются с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ), и чуть ли не самые первые борцы. Соединенные Штаты давно могли бы помочь правительственным войскам, однако никакой помощи не происходит. Только какие-то группировки, какие-то закулисные договоренности. Мы знаем ситуацию на базе Соединенных Штатов Америки в Ат-Танфе, которая пропускает боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ). Это уже противоречит принципу уничтожения боевиков. Доказательства Министерство обороны Российской Федерации говорят сами за себя: на сегодняшний день есть много подозрений в том, что Соединенные Штаты Америки не борются против боевиков».

1 Организация запрещена на территории РФ.