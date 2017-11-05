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Политика
В КНДР потребовали от Трампа не провоцировать Пхеньян «нелепой болтовней»
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    В КНДР потребовали от Трампа не провоцировать Пхеньян «нелепой болтовней»

    14:31  5 Ноября 2017
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    В КНДР потребовали от Трампа не провоцировать Пхеньян «нелепой болтовней»

    Пхеньян, 5 ноября. Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в рамках своего визита Южную Корею стоит воздержаться от провокаций в адрес Пхеньяна. Об этом написали северокорейские СМИ.

    «Еще раз предупреждаем клику Трампа. Если хотите избежать разрушения, не провоцируйте нелепой болтовни», — указано в газете Трудовой партии Кореи «Нодон синмун».

    Непосредственно КНДР также беспокоят стратегические ядерные объекты на территории Южной Кореи. Как отмечается в издании, в том случае, если Вашингтон предпримет агрессивные шаги на Корейском полуострове, Пхеньян готов жестко отреагировать и наказать американскую сторону.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп приедет в Сеул 6-7 ноября. Однако он не планирует посещать демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореями.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #трамп #кндр
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