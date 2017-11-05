Сирия новости 5 ноября 16.30: САА при поддержке ВКС РФ отбила атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Эс-Сувейде боевики открыли огонь по мирному поселению

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Сирия, 5 ноября. САА при поддержке ВКС РФ отбило контратаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Эс-Сувейде боевики ведут обстрел мирного поселения, тела восьми жертв ИГ найдены на востоке Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, бомбят позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Алеппо, при поддержке ВКС РФ отбили атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»: контратакует САА в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: несет потери в Идлибе.

Провинция Алеппо

В районе Дейр-Хафир на востоке провинции Алеппо найдено массовое захоронение жертв террористов «Исламского государства»1. По данным военного источника в социальной сети Twitter (@Newsmonitor7) в братской могиле обнаружены тела восьми местных жителей, казненных радикальными исламистами.

Недалеко от населенного пункта Тадеф зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной оппозиции. О боевых действиях в регионе сообщает Twitter-канал (@mtmrdon).

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» предприняли очередную попытку сдержать продвижение сирийской армии в направлении Абу Кемаля. Источник в социальной сети Twitter (@0kk8ob5523b) сообщает, что атаке исламистов подверглись расположения Сирийской арабской армии (САА) в районе насосной станции Т-2. При поддержке ВКС РФ нападение ИГ на позиции САА было отбито.

Военный Twitter-канал (@AleppoSpace2017) передает, что во время зачистки освобожденного накануне города Дейр-эз-Зор, бойцы САА обнаружили заминированный автомобиль, в котором находились пакеты с химикатами. Предположительно, реагенты могли быть использованы при производстве химического оружия.

Провинция Идлиб

ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС наносят удары по зонам дислокации радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» в районе поселения Абу Дали на юге провинции Идлиб, передает один из местных источников в социальной сети Twitter (@Taleb_aldris). Информационно агентство Idlib 24 передает на своей странице в Twitter (@ 24Illib), что авиация союзников также нанесла ряд ударов по укрепрайонам боевиков «Ан-Нусры» в восточной части региона. Ранее сообщалось, что российская авиация атаковала зоны дислокации сторонников «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях поселения Ибта.

Провинция Эс-Сувейда

Боевики радикальных формирований открыли огонь по мирному поселению Самиа на западе провинции Эс-Сувейда, передает Al Baath Media. В результате обстрела пострадали некоторые постройки.

Напомним, провинция Эс-Сувейда наряду с Эль-Кунейтрой и Даръа входит в юго-западную зону деэскалации сирийского конфликта. Договоренности о перемирии на данных территориях были достигнуты в рамках первой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоялась на полях саммита «G20».

Ирак

Члены клана Аль-Бушаржи взорвали дом одного из соплеменников в поселении, расположенном к востоку от Аль-Каима, передает Alsumaria News. По данным информационного агентства, причиной инцидента стала связь хозяина дома с террористами «Исламского государства».

Позиции курдских отрядов ополчения в горах Асос на востоке провинции Сулеймания подверглись воздушной атаке, сообщает Alsumaria News. Информагентство отмечает, это первый раз, когда курдский регион подвергся бомбардировке. В результате авианалета никто не пострадал.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)