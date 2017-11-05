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Сирия: армия САР обнаружила заминированную машину с химическими веществами в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия: армия САР обнаружила заминированную машину с химическими веществами в Дейр-эз-Зоре

    14:08  5 Ноября 2017  /обновлено: 14:24  05 Ноября 2017
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    Сирия: армия САР обнаружила заминированную машину с химическими веществами в Дейр-эз-Зоре

    Дейр-эз-Зор, 5 ноября. Сирийская армия нашла заминированную машину с химическими веществами в Дейр-эз-Зоре. Об этом передает РИА Новости

    По данным агентства, на обнаруженном боевом припасе была надпись, которая свидетельствует о том, что содержащиеся в нем химические элементы можно применять лишь в лабораториях, но никак не в медицинских целях.

    Отмечается, что заминированный микроавтобус был обнаружен в одном из кварталов, на том же месте сирийские военные обнаружили два склада с оружием.

    Сирия: армия САР обнаружила заминированную машину с химическими веществами в Дейр-эз-Зоре

    Сообщается, что на складе с арсеналом нашли огромное количество автоматов М-16 производства США, винтовки и другое оружие.

    Несколько найденных винтовок были заминированы таким способом, что заряд сработал бы в результате нажатия курка.

    «Операция по разминированию и зачистке продолжается и не исключено, что будут найдены другие склады с оружием и боеприпасами, которые принадлежали боевикам ИГ1 (террористическая группировка запрещена в России)», — заявил сирийский офицер. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #сирия #иг #игил #дейр-эз-зор #оружие #склад #арсенал
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