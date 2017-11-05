В Совфеде отреагировали на отказ американских конгрессменов общаться с послом РФ

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Москва, 5 ноября. Решение американских конгрессменов не встречаться и не общаться с российским послом в США Анатолием Антоновым ведет к самоизоляции и разрушительным последствиям, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Американские коллеги, увы, предпочитают «вариться в собственном соку», беря на веру антироссийские теории записных русофобов и не утруждая себя дискуссией по существу. И это вызывает все большее сожаление и разочарование, поскольку последствия такой парламентской «самоизоляции» все более непредсказуемы и все более разрушительны», — сообщил он в воскресенье ТАСС.

Такое решение американской стороны свидетельствует, отметил Косачев, о том, что, вероятно, конгрессмены не могут разумно обосновать свою позицию в вопросе о блокировке дипломатической собственности России в США. Российская же сторона может привести объективные аргументы и доказать, что данные действия Вашингтона незаконны.

Напомним, в начале осени госдепартамент США потребовал передать помещения российского генерального консульства в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и Нью-Йорке американской стороне, назвав эти действия ответом на предложение Москвы сократить штат американской дипмиссии в РФ.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что американские конгрессмены отказались вести с ним диалог.