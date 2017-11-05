Кемеровчан пригласили на массовое катание на коньках

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Кемерово, 5 ноября. В воскресенье кемеровчан пригласили во дворец зимних видов спорта стадиона «Химик», где пройдет открытие ледового сезона «Все на коньки». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что мероприятие пройдет с 17.00 до 21.00.

В ходе развлекательной программы зрители смогут увидеть торжественную церемонию открытия и ледовое шоу, а также принять участие в массовом катании.

Коньки можно будет взять в пункте проката стадиона абсолютно бесплатно.

Напомним, накануне кемеровские власти подготовили для жителей грандиозное шоу, приуроченное ко Дню народного единства и 100-летнему юбилею Кемерово.