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В центре Москвы задержали 86 человек
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    В центре Москвы задержали 86 человек

    13:58  5 Ноября 2017  /обновлено: 13:58  05 Ноября 2017
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    В центре Москвы задержали 86 человек

    Москва, 5 ноября. Более восьми десятков человек с ножами, кастетами и травматикой задержали в районе Манежной площади в Москве. Все они собирались на несанкционированную акцию.

    Как стало известно ФАН, в настоящее время правоохранители задержали 86 человек. Все они были задержаны после личного досмотра, после чего доставлены в территориальные отделы полиции для составления протоколов об административной ответственности.

    Сейчас в районе Манежной площади собрались около ста человек. При этом они не высказывают никаких лозунгов. Весь периметр самой Манежки оцеплен полицией. 

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #москва #задержания #манежная площадь
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