В центре Москвы задержали 86 человек

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Москва, 5 ноября. Более восьми десятков человек с ножами, кастетами и травматикой задержали в районе Манежной площади в Москве. Все они собирались на несанкционированную акцию.

Как стало известно ФАН, в настоящее время правоохранители задержали 86 человек. Все они были задержаны после личного досмотра, после чего доставлены в территориальные отделы полиции для составления протоколов об административной ответственности.

Сейчас в районе Манежной площади собрались около ста человек. При этом они не высказывают никаких лозунгов. Весь периметр самой Манежки оцеплен полицией.