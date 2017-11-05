Трампа признали самым непопулярным президентом США за 70 лет

В Избранное

Вашингтон, 5 ноября. По результатам проведенного в США опроса выяснилось, что более половины населения США не считает президента Дональда Трампа заслуживающим доверия.

Опрос проводится газетой The Washington Post и телеканалом ABC на протяжении последних 70 лет. В этом году Дональд Трамп получил минимальный уровень поддержки среди президентов США за все время проведения опросов.

Выяснилось, что 65% респондентов не доверяют Трампу, такое же количество опрошенных считает, что почти за девять месяцев в президентском кресле Трамп не показал никаких результатов. Положительно работу американского президента оценили лишь треть граждан (35%).

Граждане США выразили недовольство экономической политикой действующего президента (53%), реформой системы здравоохранения (70%), решением вопросов межрасовых отношений (70%). При этом 40% опрошенных все же считают Трампа сильным лидером.

Опрос проводился с 29 ноября по 1 ноября среди 1005 респондентов. Погрешность выборки не превышает 3,5%.