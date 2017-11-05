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Трампа признали самым непопулярным президентом США за 70 лет
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    Трампа признали самым непопулярным президентом США за 70 лет

    13:59  5 Ноября 2017
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    Опрос: Трамп получил рекордно низкую поддержку среди президентов США за 70 лет

    Вашингтон, 5 ноября. По результатам проведенного в США опроса выяснилось, что более половины населения США не считает президента Дональда Трампа заслуживающим доверия.

    Опрос проводится газетой The Washington Post и телеканалом ABC на протяжении последних 70 лет. В этом году Дональд Трамп получил минимальный уровень поддержки среди президентов США за все время проведения опросов.

    Выяснилось, что 65% респондентов не доверяют Трампу, такое же количество опрошенных считает, что почти за девять месяцев в президентском кресле Трамп не показал никаких результатов. Положительно работу американского президента оценили лишь треть граждан (35%).

    Граждане США выразили недовольство экономической политикой действующего президента (53%), реформой системы здравоохранения (70%), решением вопросов межрасовых отношений (70%). При этом 40% опрошенных все же считают Трампа сильным лидером.

    Опрос проводился с 29 ноября по 1 ноября среди 1005 респондентов. Погрешность выборки не превышает 3,5%.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сша #трамп #опрос
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