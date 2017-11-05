Путин — Трамп: время глобальных парней. Колонка Руслана Мармазова

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Владимир Путин и Дональд Трамп уже как-то загоняли в тень своей личной встречи событие мирового уровня. В смысле, саммит G-20 в Гамбурге и прочие его участники оказались некими бэк-вокалистами, сопровождающими дуэт главных исполнителей планеты.

Правда, тогда Трамп только ворвался в Овальный кабинет Белого дома, и его рукопожатие с хозяином Кремля создавало особый антураж общению президентов России и США.

Но, знаете ли, с Гамбурга, где, кстати, как принято говорить, беседа протекала «на полях» саммита, прошло изрядное время. А к новому пересечению маршрутов Путина и Трампа мало что изменилось. В смысле, интерес сохраняется высочайшего уровня.

Прозрачно намекнув и даже прямо указав на перспективу беседы во Вьетнаме, главы России и США теперь уже отправили на второй план встречу лидеров стран, участвующих в Азиатско-тихоокеанском экономическом сотрудничестве, оптом.

При всем уважении к этому важному региону, да и к экономике вообще, понятно, что главную роль тут, как и в прочих аспектах планетарной жизни, примут на себя глобальные игроки. Их как раз и олицетворяют в данном случае Путин и Трамп.

Естественно, что накануне такого важного события, принято говорить о возможных темах общения двух президентов. Высоколобые эксперты уже поправляют очечки в тонкой оправе, стоимостью в бюджет среднего поселка, и умничают на все лады. На самом деле, не надо быть крутым политологом, чтобы понять, что подобная возможность очного диалога будет растрачена на Северную Корею, Сирию, Украину…

Понятно, транслируйся такая встреча с прямом эфире, ее рейтинги побили бы все на свете. Но Путин и Трамп станут беседовать за закрытыми дверями (кроме протокольной съемки), а уж до чего они договорятся или не договорятся, можно будет узнать по каким-то куцым официальным заявлениям, косвенным показателям и, естественно, по конкретным политическим шагам.

На их месте, например, я бы вообще занялся другими темами. Как только двери скрыли бы участников встречи от любопытных глаз, предложил бы отбросить в сторону галстуки и пиджаки, выпить и закусить, потолковать о футболе (хоть обычном, хоть американском), рыбалке, женщинах, книжках интересных, фильмах… По ходу дела, уверен, многие мировые проблемы решились бы сами собой.

Но это я — рядовой обитатель земной тверди. Глобальные игроки таких вольностей, поди, позволить себе не могут. Уверен даже, что не могут. Потому и станут толковать о Северной Корее с ее ядерной защитной дубинкой, Сирии и по делом запрещенном в России ИГИЛ1, все менее предсказуемой в своем нацистском угаре Украине. Слишком высоки ставки, слишком многих эти события касаются. Стало быть, во Вьетнаме Путину и Трампу будет не до отдыха и развлечений. Работа у них такая.

1 Организация запрещена на территории РФ.