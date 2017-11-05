Задержанных саудовских принцев поместили в пятизвездочные отели

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Эр-Рияд, 5 ноября. Племянник короля Саудовской Аравии Аль-Валид бин Талал оказался в числе 11 принцев, задержанных комитетом по борьбе с коррупцией. Задержания, по данным агентства Al Arabiya, прошли в рамках расследования двух уголовных дел.

Ранее Аль-Валид бин Талал возглавлял пост министра финансов, а ныне руководит одним из холдингов страны.

Источник агентства также утверждает, что один из задержанных членов королевской семьи подозревается в заключении незаконных сделок по продаже оружия, другого подозревают в заключении несуществующих сделок, а еще одного принца — в причастности к отмыванию денег.

По данным Al Arabiya, задержанные содержатся в различных пятизвездочных отелях в Эр-Рияде.