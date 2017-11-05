Путин: «Волонтеры Победы» помогают воспитать чувство гордости за Россию

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Москва, 5 ноября. Участники движения «Волонтеры Победы» занимаются очень важным делом, и заняты востребованной временем работой, заявил президент Владимир Путин, поскольку помогают сохранить у молодого поколения память о Великой Отечественной войне. Текст приветствия к участникам, организаторам и гостям образовательного форума «Готов к победе».

«Участники этого авторитетного объединения сохраняют память о Великой Отечественной войне и других героических страницах истории страны, — заявил президент России, — привлекают в свои ряды школьников и студентов, воспитывают у них чувство гордости за Родину».

Путин заявил, что рад тому, что движение «Волонтеров Победы» становится все многочисленнее и выразил уверенность в том, что скоро в календарь движения «войдут мероприятия, посвящённые современной России, её успехам и достижениям».