«Власть с нулевым уровнем доверия»: волонтер АТО высказался о режиме Порошенко

В Избранное

Киев, 5 ноября. Все заявления действующей власти о достижениях — лишь имитация успехов, украинская власть имеет нулевой уровень доверия народа, заявил волонтер АТО Алексей Мочанов в эфире украинского канала.

«Эта власть — с нулевым уровнем доверия. То, что они себе его рисуют где-то в опросах в фейсбуках и интернетах — нулевой уровень доверия. Потому что они обещали и не сделали ничего», — заявил Мочанов.

Мочанов рассказал, что «КрАЗ» «Спартан», как его называют украинские власти, предоставленный боевикам АТО, на самом деле является пикапом F550, «на который прикрепили эмблемки «КрАЗа». Завод «Белоцерковская шина», считает Мочанов, «просто смотрит как у других и попытаться повторить», не производя, вопреки уверениям властей, продукцию по собственным разработкам.