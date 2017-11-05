Сирия сегодня: теракт в Дейр-эз-Зоре, сирийский план Путина и Трампа, «Тигры» идут на Абу-Кемаль

В Избранное

Сирия, 5 ноября. Страшный теракт, совершенный смертником в лагере беженцев под Дейр-эз-Зором, унес жизни десятков человек. Тема сирийского урегулирования станет одной из ключевых в ходе ожидаемой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа во Вьетнаме. Сирийский спецназ «Силы тигра» готов зачистить от террористов ИГИЛ1 (запрещена в РФ — прим.) город Абу-Кемаль.

Страшный теракт под Дейр-эз-Зором

По меньшей мере, 100 человек стали жертвами взрыва в крупнейшем центре для беженцев рядом с городом Дейр-эз-Зором, столицей одноименной провинции. Об этом сообщило сирийское правительственное агентство SANA. Несколько десятков человек получили ранения, состояние многих раненых расценивается как критическое.

Теракт совершил террорист-смертник, который въехал на заминированном автомобиле на территорию одного из крупнейших в стране центров по размещению беженцев и привел в действие взрывное устройство. Центр по приему беженцев, где произошла трагедия, расположен в районе между населенными пунктами Конико и Джафра к северо-западу от города Дейр-эз-Зора.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные силы, благодаря активной помощи российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ), полностью освободили Дейр-эз-Зор от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ).

Путин и Трамп обсудят Сирию

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал журналистам, что ситуация в Сирии может стать одной из тем обсуждения в ходе возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме. Сообщается, что лидеры двух сверхдержав обсудят пути мирного урегулирования в Сирийской арабской республике после практически полного освобождения ее территории от боевиков ИГ.

Как отметил Анатолий Антонов, беседуя с журналистами в кулуарах конференции российско-американской ассоциации ученых (RASA-USA), Путин и Трамп в ходе встречи, возможно, обсудят борьбу с международным терроризмом, ситуацию в Сирии и ядерную программу КНДР.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что, если встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будет согласована, можно с большой долей уверенности предположить, что на переговорах будут обсуждаться тема Сирии и ядерная программа Пхеньяна.

По словам Пескова, у Путина и Трампа есть много тем для обсуждения, поэтому в общих интересах, «чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения».

Что касается урегулирования в Сирии, то, по словам Пескова, за последнее время в этом вопросе достигнут серьезный прогресс, который необходимо закрепить.

«Это требует совместных усилий для вывода ее [сирийской проблемы] на качественно новый уровень в плане урегулирования. Все это требует взаимодействия», — подчеркнул Песков.

Сирийский спецназ идет к Абу-Кемалю

После успешных операций сирийской армии при активной поддержке ВКС РФ против террористов «Исламского государства»1 в Дейр-эз-Зоре и Меядине, начинается операция по зачистке последнего оплота боевиков ИГ в городе Абу-Кемале на юго-востоке Сирии. Сирийское военное командование заявило, что на освобождение Абу-Кемаля будут брошены отряды сирийского спецназа «Силы тигра», которых поддержит армия.

По информации сирийского портала Muraselon, операция против ИГ в Абу-Кемале начнется с освобождения южных пригородов города Меядин. Затем «Силы тигра» начнут продвижение к Абу-Кемалю с севера, одновременно сирийская правительственная армия вместе с союзниками нанесет удар по городу с запада — со стороны авиабазы Т2.

Накануне Министерство обороны России сообщило, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ нанесли серию ударов удары по объектам ИГ под Дейр эз-Зором. Российское военное ведомство опубликовало видео операции ВКС РФ под Дейр эз-Зором.

1 Организация запрещена на территории РФ.