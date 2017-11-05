Пять полицейских в Днепре пострадали при взрыве гранаты

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Днепр, 5 ноября. Пятеро полицейских были ранены при попытке задержать квартирных воров в Днепре (Днепропетровск). Грабители применили гранаты и огнестрельное оружие против сотрудников правоохранительных органов.

В ночь на субботу в Самарском районе Днепра полицейские получили серьезные ранения, отреагировав на вызов о квартирной краже в одном из домов, сообщают украинские СМИ со ссылкой на региональный отдел полиции. Чтобы скрыться от правоохранительных органов, преступники взорвали две гранаты и открыли стрельбу.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Ведется расследование.