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Пять полицейских в Днепре пострадали при взрыве гранаты
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    Пять полицейских в Днепре пострадали при взрыве гранаты

    13:27  5 Ноября 2017
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    Пять полицейских в Днепре пострадали при взрыве гранаты

    Днепр, 5 ноября. Пятеро полицейских были ранены при попытке задержать квартирных воров в Днепре (Днепропетровск). Грабители применили гранаты и огнестрельное оружие против сотрудников правоохранительных органов.

    В ночь на субботу в Самарском районе Днепра полицейские получили серьезные ранения, отреагировав на вызов о квартирной краже в одном из домов, сообщают украинские СМИ со ссылкой на региональный отдел полиции. Чтобы скрыться от правоохранительных органов, преступники взорвали две гранаты и открыли стрельбу.

    По факту случившегося открыто уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Ведется расследование.

    Автор: Алексей Громов
    #нападение #днепр #воры
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