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Украина
СМИ узнали о планах Авакова сбежать из Украины на Майорку
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    СМИ узнали о планах Авакова сбежать из Украины на Майорку

    13:19  5 Ноября 2017
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    СМИ узнали о планах Авакова сбежать из Украины на Майорку

    Киев, 5 ноября. Глава МВД Украины Арсен Аваков может сбежать из страны в случае свержения президента Петра Порошенко.

    В случае, если это произойдет, министр укроется на Майорке, для этого он уже обзавелся паспортами различных стран и уютной виллой, пишет украинское издание «Вести».

    По данным издания, у Авакова якобы имеется гражданство Панамы и дом на Майорке. Вилла стоит на пляжной линии. Площадь участка земли, принадлежащей главе МВД, составляет более 6 тыс. кв. метров, а площадь виллы — 675 кв. метров.

    В ней пять спален и пять ванных комнат, а также гараж на 12 авто. Кроме того, на участке расположен и гостевой дом со стоянка еще на десять машин.

    Стоимость всего этого имущества, как следует из публикации, оценивается в 12 млн евро. 

    Отметим, что в материале со ссылкой на портал Elice.com.ua, был опубликован и скан панамского паспорта украинского министра.

    СМИ узнали о планах Авакова сбежать из Украины на Майорку

    Однако портал Stopfake.org утверждает, что это ненастоящий документ, а подделка: паспорт принадлежит другому человеку, и фото было обработано в графическом редакторе.
     

    Автор: Алексей Громов
    #украина #аваков #побег #майорка #вилла
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