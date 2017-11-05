СМИ узнали о планах Авакова сбежать из Украины на Майорку

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Киев, 5 ноября. Глава МВД Украины Арсен Аваков может сбежать из страны в случае свержения президента Петра Порошенко.

В случае, если это произойдет, министр укроется на Майорке, для этого он уже обзавелся паспортами различных стран и уютной виллой, пишет украинское издание «Вести».

По данным издания, у Авакова якобы имеется гражданство Панамы и дом на Майорке. Вилла стоит на пляжной линии. Площадь участка земли, принадлежащей главе МВД, составляет более 6 тыс. кв. метров, а площадь виллы — 675 кв. метров.

В ней пять спален и пять ванных комнат, а также гараж на 12 авто. Кроме того, на участке расположен и гостевой дом со стоянка еще на десять машин.

Стоимость всего этого имущества, как следует из публикации, оценивается в 12 млн евро.

Отметим, что в материале со ссылкой на портал Elice.com.ua, был опубликован и скан панамского паспорта украинского министра.

Однако портал Stopfake.org утверждает, что это ненастоящий документ, а подделка: паспорт принадлежит другому человеку, и фото было обработано в графическом редакторе.

