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Настоящее унижение: Мила Кунис рассказала о своем визите на Украину
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    Настоящее унижение: Мила Кунис рассказала о своем визите на Украину

    13:30  5 Ноября 2017
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    Настоящее унижение: Мила Кунис рассказала о своем визите на Украину

    Лос-Анджелес, 5 ноября. Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис вынуждена была признать, что от своей поездки на историческую родину получила не слишком много положительных впечатлений — она ожидала, что когда ее нога ступит на украинскую землю, что-то в ее сердце отзовется, однако ничего подобного не произошло.

    Кунис, звезда таких фильмов, как «Восхождение Юпитер» и «Черный лебедь», отправилась на Украину с мужем Эштоном Кутчером и родителями и побывала в Черновцах, где жила до семи лет.

    «Знаете, была мысль, что я почувствую это место. Но этого не произошло. Когда мы приземлились, Эштон спросил: «Ну что?» А я ему: «Нет. Ничего. Пустота», — рассказала актриса в интервью The Edit Magazine.

    Настоящее унижение: Мила Кунис рассказала о своем визите на Украину

    Когда она с родителями и мужем пришла к своему дому детства, произошла неприятность — нынешние жители дома в Черновцах наотрез отказались впустить ее посмотреть на «родной очаг».

    «Новая владелица просто ответила: «Нет!», ей было все равно, — рассказала Кунис. — Я сказала: «Я жила здесь, когда была маленькой, мои родители с мной…», но ей было наплевать и она даже не открыла нам дверь. Вся эта история была по-настоящему унизительной».

    По всей видимости, путешествие на Украину сильно не понравилось актрисе — различные СМИ перепечатали одно и то же ее интервью, в котором Кунис, обрывая журналиста на полуслове, решительно заявляет: «Хватит задавать мне одни и те же вопросы и спрашивать, как я отношусь к происходящему на Украине. То, что я прожила там до семи лет, не означает, что я считаю себя связанной с Украиной».

    Настоящее унижение: Мила Кунис рассказала о своем визите на Украину

    Автор: Валентин Меликов
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