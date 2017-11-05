Союз пассажиров отреагировал на новые правила провоза ручной клади в самолетах

В Избранное

Москва, 5 ноября. Новые авиационные правила по провозу багажи, вступившие в силу сегодня, нужны и полезны пассажирам, однако требуют доработки, заявил председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.

Он отметил, что гарантия права на бесплатный провоз ручной клади действительно была необходима для пассажиров, приобретающих авиабилеты по безбагажному тарифу, но также требуется установить минимальный размер ручной клади.

«Дело в том, что максимальный размер ручной клади устанавливается исходя из типов воздушного судна, какого размера там полки для ручной клади. Но, к сожалению, некоторые авиакомпании в погоне за дополнительными сборами с пассажиров устанавливают уменьшенный размер допустимой ручной клади», — приводит слова Янкова RT.

Напомним, внесенные поправки в Федеральные авиационные правила обязывают авиакомпании предоставлять услугу бесплатной провозки ручной клади, если ее вес составляет не более 5 килограммов на одного пассажира. Также, согласно внесенным изменениям, был определен список вещей, которые пассажир может бесплатно брать на борт сверх установленного максимума.