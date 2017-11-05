Тайфун «Дамри» убил 27 человек во Вьетнаме накануне саммита АТЭС

В Избранное

Ханой, 5 ноября. По меньшей мере 27 человек стали жертвами сильнейшего тайфуна «Дамри» во Вьетнаме, где в понедельник, 6 ноября, должен стартовать саммит лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Напомним, ранее сообщалось об 11 погибших в результате обрушившегося на Вьетнам тайфуна.

В настоящее время 22 человека считаются пропавшими без вести, в их число входят 17 членов экипажа грузовых судов, потопленных возле побережья провинции Биньдинь.

Death toll from typhoon in Vietnam rises to 27 https://t.co/BXxwqz30Yj pic.twitter.com/a0HfcsXDjo — Reuters Top News (@Reuters) November 5, 2017

В результате стихии были уничтожены свыше 600 домов, около 40 тыс. повреждены.

Вьетнамские власти разработали несколько схем по обеспечению безопасности участников саммита, который также должны посетить глава российского государства Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель Китая Си Цзиньпин.