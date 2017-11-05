Экс-главе СБУ посоветовали «подтянуть английский» для объяснений перед судом в США

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Киев, 5 ноября. Известный украинский журналист Рустам Ташбаев посоветовал экс-председателю Службы безопасности Украины Валентину Наливайченко «подтянуть английский язык», чтобы объяснить в американском суде, зачем он использовал «титушек» для атаки и травли украинских журналистов.

Так журналист отреагировал на пост Наливайченко в социальной сети Facebook, в котором говорилось, что он якобы считает «недопустимым давление на политических деятелей, общественных активистов, журналистов».

Журналист в шутку спросил у Наливайченко, «не прикалывается ли он».

«Рекомендую потренировать свой английский, чтобы легче было объяснять американскому суду сентенцию «я использовал титушек для того, чтобы избавиться от Ташбаева, преступление которого заключался в том, что он решил соблюдать законы и пытался привлечь внимание к беззаконию властей», — написал журналист.

При этом представитель СМИ отметил, что за содеянное в Аризоне, например, Наливайченко грозит пожизненный срок.