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Политика
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Экс-главе СБУ посоветовали «подтянуть английский» для объяснений перед судом в США
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    Экс-главе СБУ посоветовали «подтянуть английский» для объяснений перед судом в США

    15:23  5 Ноября 2017
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    Украинский журналист посоветовал экс-главе СБУ «подтянуть английский» для суда в США

    Киев, 5 ноября. Известный украинский журналист Рустам Ташбаев посоветовал экс-председателю Службы безопасности Украины Валентину Наливайченко «подтянуть английский язык», чтобы объяснить в американском суде, зачем он использовал «титушек» для атаки и травли украинских журналистов. 

    Украинский журналист посоветовал экс-главе СБУ «подтянуть английский» для суда в США

    Так журналист отреагировал на пост Наливайченко в социальной сети Facebook, в котором говорилось, что он якобы считает «недопустимым давление на политических деятелей, общественных активистов, журналистов». 

    Журналист в шутку спросил у Наливайченко, «не прикалывается ли он». 

    Украинский журналист посоветовал экс-главе СБУ «подтянуть английский» для суда в США

    «Рекомендую потренировать свой английский, чтобы легче было объяснять американскому суду сентенцию «я использовал титушек для того, чтобы избавиться от Ташбаева, преступление которого заключался в том, что он решил соблюдать законы и пытался привлечь внимание к беззаконию властей», — написал журналист. 

    При этом представитель СМИ отметил, что за содеянное в Аризоне, например, Наливайченко грозит пожизненный срок. 

    Автор: Дана Балан
    #наливайченко #ташбаев
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