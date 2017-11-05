Клинцевич напомнил Трампу, что его «бесстрашные воины» почти никогда не воевали

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Москва, 5 ноября. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа, назвавшего американских военных «самыми бесстрашными воинами мира». «Все эти заявления – очевидный отголосок пресловутой теории американской исключительности», — уверен политик.

Как сообщалось ранее, Трамп в ходе своего выступления на военной базе США в Токио, заявил, что преданность и компетенция делают военных США самыми бесстрашными силами в истории нашего мира. В ответ Клинцевич напомнил Трампу, что «американцы практически никогда не воевали», усомнившись в том, что можно считать настоящей войной «победу над Саддамом Хусейном в 2003 году» нельзя.

Таким образом, по его мнению, «у истории явно недостаточно материала, чтобы подтвердить или опровергнуть заявления Трампа о воинах США, как самых бесстрашных воинах в мире». При этом он также выразил надежду, что в будущем подобного материала не добавится.