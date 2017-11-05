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Клинцевич напомнил Трампу, что его «бесстрашные воины» почти никогда не воевали
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    Клинцевич напомнил Трампу, что его «бесстрашные воины» почти никогда не воевали

    12:42  5 Ноября 2017
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    Клинцевич напомнил Трампу, что его «бесстрашные воины» почти никогда не воевали

    Москва, 5 ноября. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа, назвавшего американских военных «самыми бесстрашными воинами мира». «Все эти заявления – очевидный отголосок  пресловутой теории американской исключительности», — уверен политик.

    Как сообщалось ранее, Трамп в ходе своего выступления на военной базе США в Токио, заявил, что преданность и компетенция делают военных США самыми бесстрашными силами в истории нашего мира. В ответ Клинцевич напомнил Трампу, что «американцы практически никогда не воевали», усомнившись в том, что можно считать настоящей войной «победу над Саддамом Хусейном в 2003 году» нельзя.

    Таким образом, по его мнению, «у истории явно недостаточно материала, чтобы подтвердить или опровергнуть заявления Трампа о воинах США, как самых бесстрашных воинах в мире». При этом он также выразил надежду, что в будущем подобного материала не добавится.

    «Человечество вполне обойдется без выяснения, воинов какой страны на самом деле следует считать самыми лучшими в мире», — заключил сенатор.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #трамп #клинцевич #самые бесстрашные воины
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