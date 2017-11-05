Нам нужна одна победа: Россия готовит «деликатный» иск к США по дипсобственности

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Москва, 5 ноября. Москва ведет «аккуратную» и «деликатную» подготовку иска в американский суд о нелегальной блокировке Вашингтоном дипломатической собственности России, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Мы работаем с юристами. Работаем аккуратно. Поскольку нам нужна «одна победа», — цитирует дипломата РИА Новости.

Напомним, в начале осени по требованию госдепартамента США помещения российского генерального консульства в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и Нью-Йорке были переданы американской стороне, назвав эти действия ответом на предложение Москвы сократить штат дипмиссии Штатов в РФ.

Позже скандал разгорелся в связи с нарушением США процедуры передачи архивов из закрытого российского генконсульства в Сан-Франциско.