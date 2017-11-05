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Политика
США решили рассматривать Донбасс как отдельный от Крыма вопрос
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    США решили рассматривать Донбасс как отдельный от Крыма вопрос

    12:58  5 Ноября 2017
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    США решили рассматривать Донбасс как отдельную от Крыма проблему

    Вашингтон, 5 ноября. США рассматривают переговоры по Донбассу как отдельную проблему и не связывают их с конфликтом вокруг статуса Крыма.

    Как заявил на брифинге в Вашингтоне спецпредставитель Госдепа Курт Волкер. необходимо различать эти конфликты, для того, чтобы добиться прогресса. Волкер считает, что у США и России «есть шанс» прийти к консенсусу по Восточной Украине в рамках Минских соглашений.

    «Давайте не будем сдерживаться из-за Крыма, но это тоже не меняет нашего подхода к Крыму. Мы не принимаем оккупацию и аннексию», — сказал он.

    Волкер также отметил, что Запад различает антироссийские санкции, введенные после воссоединения Крыма с РФ, и санкции, введенные после начала конфликта в Донбассе. Он подчеркнул, что выполнение Минских договоренностей позволит снять с России часть санкций, которые наложены из-за конфликта в Донбассе.

    «И это согласованная позиция как США, так и ЕС», — подытожил Волкер

    Воссоединение Крыма с Россией произошло в 2014 году. На референдуме за воссоединение полуострова и РФ проголосовало подавляющее большинство крымчан. Власти России неоднократно напоминали, что с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.

     

    Автор: Юлия Кошкина
    #санкции #россия #сша #донбасс #крым #волкер
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