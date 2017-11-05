Зачем Трамп просит Путина о помощи: важность встречи лидеров РФ и США объяснил эксперт

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе возможной встречи во Вьетнаме на полях саммита АТЭС, вероятно, обсудят тему борьбы с международным терроризмом, перспективы мирного урегулирования в Сирии и проблему ядерной программы КНДР. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами в кулуарах конференции российско-американской ассоциации ученых. Ранее надежду на встречу с Владимиром Путиным выразил президент США Дональд Трамп, в настоящий момент совершающий азиатское турне, одним из пунктов программы которого будет посещение американским лидером саммита АТЭС во Вьетнаме. По словам Трампа, Соединенным Штатам нужна «помощь» Владимира Путина в решении проблемы Пхеньяна. Доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин считает, что переговоры — это в любом случае хорошо, но требование Трампа «помощи» от России в проведении американской политики — вряд ли лучший путь нормализации двусторонних отношений.

«Конечно, встреча Трампа и Путина — это было бы очень хорошо, это был бы глоток свежего воздуха, — отметил Александр Домрин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Не думаю, что в ходе этой встречи России и Соединенным Штатам удастся договориться до каких-то общих действий, но, чтобы тебя услышали, надо говорить, надо разговаривать. И в этом смысле диалог нельзя прекращать — он должен продолжаться хотя бы на уровне саммитов, хотя серьезных прорывов я не ожидаю. Прорывы нужно готовить заранее».

Однако, по словам эксперта, его настораживает, что Трамп в присущей ему безапелляционной манере заявляет, что ему требуется «помощь Путина».

«Я буду очень рад, если встреча российского и американского президентов состоится, но мне не очень нравится заявление Трампа, — отметил американист. — Мне не нравится и никогда не нравилось, когда американцы говорят: «Нам нужна помощь России». Им нужна помощь России? Нет, ребята, мы вам не собираемся никакую «помощь» предоставлять и оказывать. У вас есть своя точка зрения, например, в отношении Украины или КНДР. У нас есть своя точка зрения. Мы можем говорить только на равных. Когда у вас есть какой-то план и у нас есть какой-то план, мы можем попытаться наши планы как-то совместно реализовать. Но это не тот случай, когда у вас — американцев — есть какой-то свой план, и только согласно этому плану Россия вам якобы «должна» эту помощь предоставить».

По словам собеседника ФАН, президент России наверняка даст отпор попыткам американского лидера навязать Москве свою позицию по актуальным для обеих стран международным вопросам.

«Уверен, что Владимир Путин не будет во всем соглашаться с американской стороной. Но главное не это. Первое и самое главное — это то, что диалог продолжается. Причем он продолжается, несмотря на давление, оказываемое на самого Трампа. Все-таки сегодня русофобская истерия в Соединенных Штатах, конечно, очень сильна. И еще одна важная деталь — 8 ноября будет год, как американский народ избрал Дональда Трампа президентом. Если вы помните, я прогнозировал его победу. Так вот, если Трамп, наконец, начнет вносить в свою практическую работу хотя бы часть той риторики, за которую американский народ его избрал, — это уже хорошо. Хотя, если подводить итоги первого года президентства Трампа, то ничего серьезного из своих планов он, увы, не реализовал», — отметил Александр Домрин.

Ранее издание Politico привело слова Дональда Трампа, сказанные по пути в Токио в ходе азиатского турне, по поводу его возможной встречи с Владимиром Путиным.