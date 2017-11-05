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Сирия новости 5 ноября 12.30: САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Ан-Нусры» два поселения Хамы, двое жителей Дамаска погибло под огнем боевиков
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    Сирия новости 5 ноября 12.30: САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Ан-Нусры» два поселения Хамы, двое жителей Дамаска погибло под огнем боевиков

    12:30  5 Ноября 2017
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    Сирия новости 5 ноября 12.30: САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Ан-Нусры» два поселения Хамы, двое жителей Дамаска погибло под огнем боевиков

    Сирия, 5 ноября. САА при поддержке ВКС РФ зачистили от радикалов «Тахрир аш-Шам» два поселения на востоке Хамы, под огнем боевиков в Дамаске погибло два мирных жителя, армия Ирака готовится к штурму Равы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Хомсе и Даръа, при поддержке ВКС РФ освободили от «Ан-Нусры» два поселения Хамы.

    «Исламское государство»: теряет позиции в Дейр-эз-Зоре и Хасаке.

    «Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Хаме.

    «Ахрар аш-Шам»: ведет бои с САА в Хомсе.

    Курды: взяли под контроль ряд территорий Дейр-эз-Зора, освободили от ИГ1 район Хасаки.

    Сирия новости 5 ноября 12.30: САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Ан-Нусры» два поселения Хамы, двое жителей Дамаска погибло под огнем боевиков

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 5 ноября 12.30: САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Ан-Нусры» два поселения Хамы, двое жителей Дамаска погибло под огнем боевиков

    На территории оазиса Восточная Гута правительственные войска Сирии продолжают атаковать позиции радикальных военизированных формирований. Местный источник в социальной сети Twitter (@Motawasset) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков в районах Джобар и Айн Тарма.

    Радикалы снова нанесли ракетные удары по району Аль-Аббасин сирийской столицы, передает один из местных Twitter-каналов (@ syria24media). В результате обстрела со стороны боевиков два мирных жителя Дамаска погибло и еще семь - получили ранения.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 5 ноября 12.30: САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Ан-Нусры» два поселения Хамы, двое жителей Дамаска погибло под огнем боевиков

    На северо-западе провинции Хомс отмечаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировкой «Ахрар аш-Шам». Военный источник пишет на своей странице в Twitter (@Newsmonitor7), что солдаты армии САР ведут артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков оппозиционного формирования недалеко от поселения Кфархала.

    Также правительственные войска ведут артобстрел зон дислокации радикальных формирований в районе города Талльбиса. Об это пишет на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 5 ноября 12.30: САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Ан-Нусры» два поселения Хамы, двое жителей Дамаска погибло под огнем боевиков

    Один из военных источников сообщает в Twitter (@VivaRevolt), что Демократические силы Сирии (SDF) установили контроль над нефтяным полями Юнес, Шайтат, Шудейха и Сархит на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Официального подтверждения данной информации от курдского командования не поступало. 

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает продвижение к Абу Кемалю. Как сообщалось ранее, правительственные войска идут к сирийско-иракской границе с двух направлений: от насосной станции Т-2 и города Аль-Маядин. Террористы «Исламского государства» предпринимают попытки задержать продвижение армии САР. Однако поддержка со стороны российской авиации позволяет сирийской армии отбивать атаки радикальных исламистов.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 5 ноября 12.30: САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Ан-Нусры» два поселения Хамы, двое жителей Дамаска погибло под огнем боевиков

    Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрел укрепрайонов боевиков радикальной оппозиции в окрестностях населенного пункта Ибта. Об этом сообщает один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@piosawaratown).

    Ранее сообщалось, что Сирийская свободная армии (ССА), действующая на территории провинции Даръа, совершила несколько атак на позиции правительственных войск. В частности, под огнем ССА оказались расположения сирийской армии недалеко от административного центра региона. Кроме того, боевики «свободной армии» устроили засаду на солдат армии САР в районе поселения Замрин.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 5 ноября 12.30: САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Ан-Нусры» два поселения Хамы, двое жителей Дамаска погибло под огнем боевиков

    ВКС РФ нанесли ряд ударов по укрепрайонам радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1, на трассе Идлиб – Сармин. О боевом вылете российской авиации пишет военный источник в социальной сети Twitter (@jZ357V5b4J6hCWr).

    Турция продолжает стягивать силы на территории провинции Идлиб. Военные эксперты полагают, что турецкие ВС могут предпринять попытку блокировать курдский город Африн. Напомним, военная техника и личный состав турецкой армии были введены на территорию Сирии для реализации договоренностей, достигнутых на переговорах в Астане. Главной задачей ВС Турции является оттеснение на юг боевиков группировки «Тахрир аш-Шам».

    Провинция Хама

    Сирия новости 5 ноября 12.30: САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Ан-Нусры» два поселения Хамы, двое жителей Дамаска погибло под огнем боевиков

    Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продолжает продвигаться на востоке провинции Хама, зачищая от радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» населенные пункты региона. Военный Twitter-канал (@CivilWarMap) передает, что правительственные силы выбили боевиков «Джебхат ан-Нусры» из поселений Абу аль-Гур и Хаснави.

    Ранее столкновения между армией САР и исламистами отмечались в окрестностях населенных пунктов Ар-Рахаджан, Умм Миял и Аш-Шакусия. Эффективная работа ВКС РФ в регионе позволила Сирийской арабской армии (САА) взять под контроль ряд деревень в северо-восточной и восточной части Хамы. Местные источники отмечают, что боевые вылеты российской авиации нанесли значительный урон «Тахрир аш-Шам».

    Провинция Хасака

    Сирия новости 5 ноября 12.30: САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Ан-Нусры» два поселения Хамы, двое жителей Дамаска погибло под огнем боевиков

    На территории провинции Хасака продолжаются боестолкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»1. По данным военного источника в социальной сети Facebook (@ShadadiMediaCenter), бойцы курдского ополчения освободили от исламистов район Аль-Шамсани.

    Ранее сообщалось, что ополченцы арестовывают молодых людей призывного возраста, проживающих на территории Хасаки, для их дальнейшей принудительной мобилизации. Так несколько дней назад бойцы Отрядов народной самообороны (YPG) взяли под стражу 12 человек в районе Хувейран на юго-востоке региона.

    Ирак

    Сирия новости 5 ноября 12.30: САА при поддержке ВКС РФ отбила у «Ан-Нусры» два поселения Хамы, двое жителей Дамаска погибло под огнем боевиков

    Alsumaria News сообщает, ссылаясь на источник в командовании ВС Ирака, что правительственные войска готовятся к военной операции по зачистке от террористов «Исламского государства» района Рава в провинции Анбар. Напомним, город Рава наряду с Аль-Каимом, освобожденным ранее, считается последним прибежищем ИГИЛ1 на территории региона.

    Населенный пункт был захвачен радикальными исламистами в 2014 году. В командовании иракской армии уверены, что освободить город удастся достаточно быстро, потому что значительное количество террористов ИГИЛ покинули территорию Ирака до того, как правительственные войска установили контроль над Аль-Каимом.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил #исламское государство #ирак #саа #дейр-эз-зор #хомс #анбар #абу кемаль #рава #аль-каим
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