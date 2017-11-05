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Россияне напомнили Трампу, как «самые бесстрашные воины» испугались Су-24 ВКС РФ
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    Россияне напомнили Трампу, как «самые бесстрашные воины» испугались Су-24 ВКС РФ

    12:15  5 Ноября 2017
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    Россияне напомнили Трампу, как «самые бесстрашные воины» испугались Су-24 ВКС РФ
    Москва, 5 ноября. Президент США Дональд Трамп надел кожаную куртку пилота и рассказал американским военным о «самых бесстрашных воинах мира». Выступление прошло на базе США в Токио, куда Трамп прибыл с официальным визитом. 

    Это заявление американского президента рассмешило россиян. «Хорошо пошутил», — заметил один из участников обсуждения.

    Россияне напомнили Трампу, как «самые бесстрашные воины» испугались Су-24 ВКС РФ

    Ряд пользователей с сарказмом заметили в ответ, что «бесстрашными» американские солдаты могут быть только в войне с заведомо слабым противником. 

    Россияне напомнили Трампу, как «самые бесстрашные воины» испугались Су-24 ВКС РФ

    Нашлись и те, кто припомнил вопрос о службе трансгендеров в армии США.Россияне напомнили Трампу, как «самые бесстрашные воины» испугались Су-24 ВКС РФ

    Не обошли вниманием пользователи и инцидент весной 2014 года, напомнив Трампу о том, как «бесстрашные воины испугались российского Су-24».

    Речь идет об инциденте в апреле 2014 года, когда российский бомбардировщик Су-24 применил против корабля ВМС США комплекс радиоэлектронной борьбы «Хибины», подавивший электронную систему управления вооружением «Иджис», после чего 12 раз сымитировал атаку на судно.

    После этого эсминец быстро покинул Черное море, а ряд СМИ сообщил о десятках рапортов об увольнении от членов команды американского корабля.

    Отметим, что Госдепартамент США позже признал, что экипаж эсминца «Дональд Кук» оказался деморализован после встречи с русским бомбардировщиком Су-24, не имевшим на борту бомб и ракет. 

    Россияне напомнили Трампу, как «самые бесстрашные воины» испугались Су-24 ВКС РФ

    Россияне напомнили Трампу, как «самые бесстрашные воины» испугались Су-24 ВКС РФ

    Автор: Алексей Громов
    #япония #сша #трамп #армия #бесстрашные воины
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