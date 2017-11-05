Минобороны РФ опубликовало видеопоздравление ко Дню военного разведчика

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Москва, 5 ноября. Сегодня в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День военного разведчика.

Минобороны России опубликовало видеопоздравление военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником. В ведомстве отметили, что военные разведчики достойно продолжают славные традиции старших поколений, нередко с риском для жизни выполняя задачи по защите национальных интересов России.

5 ноября 1918 года в составе Полевого штаба Реввоенсовета Советской Республики было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов Красной Армии, которое стало прообразом современного центрального органа военной разведки России.