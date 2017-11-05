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Общество
Минобороны РФ опубликовало видеопоздравление ко Дню военного разведчика
Общество
Минобороны РФ опубликовало видеопоздравление ко Дню военного разведчика
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    Минобороны РФ опубликовало видеопоздравление ко Дню военного разведчика

    11:50  5 Ноября 2017  /обновлено: 11:59  05 Ноября 2017
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    Минобороны опубликовало видеопоздравление ко Дню военного разведчика

    Москва, 5 ноября. Сегодня в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День военного разведчика.

    Минобороны России опубликовало видеопоздравление военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником. В ведомстве отметили, что военные разведчики достойно продолжают славные традиции старших поколений, нередко с риском для жизни выполняя задачи по защите национальных интересов России.

    5 ноября 1918 года в составе Полевого штаба Реввоенсовета Советской Республики было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов Красной Армии, которое стало прообразом современного центрального органа военной разведки России. 

     

    Автор: Юлия Кошкина
    #минобороны #видео #день военного разведчика
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