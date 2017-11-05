Назван топ-3 самых дешевых марок автомобилей в России

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Москва, 5 ноября. Автомобильные специалисты исследовали рынок и определили самую дешевую марку машины в России.

По словам экспертов, самая дешевая марка автомобиля на российском рынке — Datsun. Отмечается, что минимальная стоимость японского автомобиля составляет 539 тысяч рублей.

На второй строчке рейтинга самых бюджетных машин расположилась российская Lada с минимальной стоимостью в 560 тысяч рублей.

Тройку замкнула узбекская Ravon, за автомобиль этой марки необходимо выложить 540 тысяч рублей.