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Экономика
Назван топ-3 самых дешевых марок автомобилей в России
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    Назван топ-3 самых дешевых марок автомобилей в России

    11:49  5 Ноября 2017
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    Назван топ-3 самых дешевых марок автомобилей в России

    Москва, 5 ноября. Автомобильные специалисты исследовали рынок и определили самую дешевую марку машины в России. 

    По словам экспертов, самая дешевая марка автомобиля на российском рынке — Datsun. Отмечается, что минимальная стоимость японского автомобиля составляет 539 тысяч рублей.

    Назван топ-3 самых дешевых марок автомобилей в России

    На второй строчке рейтинга самых бюджетных машин расположилась российская Lada с минимальной стоимостью в 560 тысяч рублей.

    Тройку замкнула узбекская Ravon, за автомобиль этой марки необходимо выложить 540 тысяч рублей.

    Автор: Дана Балан
    #ravon #автомобили #lada #рынок #datsun
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