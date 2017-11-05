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Грандиозное шоу подготовили в Кемерово в честь Дня народного единства
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    Грандиозное шоу подготовили в Кемерово в честь Дня народного единства

    11:46  5 Ноября 2017
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    Грандиозное шоу подготовили в Кемерово в честь Дня народного единства

    Кемерово, 5 ноября. В честь Дня народного единства и столетнего юбилея Кемерово власти города подготовили масштабные праздничные мероприятия. В воскресенье кемеровчане смогут покататься на коньках, увидят большой салют и смогут бесплатно посетить концерт.

    Праздничные мероприятия в Кемерово, которые получили название «Кемерово — 100! Навстречу юбилею», пройдут на городской площади Советов. Начнется праздник в 17 часов. 

    Во время концерта под открытым небом кемеровчан будут ждать кавер-версии на поп-музыку, диджейские сеты от Евгения Кунчица, MC Гавра, MC Близникова, а также выступление местных рэп-исполнителей, дуэта «Vottakto» и А. Гаврилова, сообщает «Газета Кемерова». Вторым местом проведения праздника станет «Вечеринка 100!» на центральной аллее бульвара Строителей в восточной части города.

    Грандиозное шоу подготовили в Кемерово в честь Дня народного единства

    Одновременно в городском Дворце зимних видов спорта на стадионе «Химик» будет проходить открытие ледового сезона — организаторы обещают ледовое шоу, а в рамках акции «Все на коньки!» жители города смогут бесплатно воспользоваться пунктом проката.

    Большой салют над Кемерово начнется в 19.30 по местному времени.

    Автор: Валентин Меликов
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