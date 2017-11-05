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Украина
Стало известно, почему один из крупнейших заводов Украины приостанавливает работу
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    Стало известно, почему один из крупнейших заводов Украины приостанавливает работу

    11:33  5 Ноября 2017
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    Стало известно, почему один из крупнейших заводов Украины приостанавливает работу

    Харьков, 5 ноября. Один из крупнейших украинских заводов «Электротяжмаш» временно прекращает работу из-за экономической ситуации. 

    Харьковское предприятие является самым крупным в городе и имеет стратегическое значение для экономики и безопасности украинской страны.

    По имеющейся информации, «Электротяжмаш» останавливает производство сроком на 30 дней — с 14 декабря текущего года по 14 января будущего года.

    Ожидается, что работать будут лишь те цеха, остановка которых невозможна. По данным пресс-службы завода, такое решение связано с переходом на другой график работы по причине экономической рациональности, передает «Интерфакс-Украина».

    Стало известно, почему один из крупнейших заводов Украины приостанавливает работу

    Пресс-секретарь завода Елена Зеленина отметила, что вопрос приостановки работы — это вопрос сезонности спроса. Планируется, что «Электротяжмаш» перейдет на привычный график работы, а его сотрудников не заставят брать отпуск за свой счет.

    Напомним, харьковский электрический завод начал свою работу в 1946 году и является одним из крупнейших производителей гидрогенераторов, турбинных установок и прочего электрооборудования.

    Автор: Дана Балан
    #украина #харьков #завод #электротяжмаш
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