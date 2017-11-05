Стало известно, почему один из крупнейших заводов Украины приостанавливает работу

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Харьков, 5 ноября. Один из крупнейших украинских заводов «Электротяжмаш» временно прекращает работу из-за экономической ситуации.

Харьковское предприятие является самым крупным в городе и имеет стратегическое значение для экономики и безопасности украинской страны.

По имеющейся информации, «Электротяжмаш» останавливает производство сроком на 30 дней — с 14 декабря текущего года по 14 января будущего года.

Ожидается, что работать будут лишь те цеха, остановка которых невозможна. По данным пресс-службы завода, такое решение связано с переходом на другой график работы по причине экономической рациональности, передает «Интерфакс-Украина».

Пресс-секретарь завода Елена Зеленина отметила, что вопрос приостановки работы — это вопрос сезонности спроса. Планируется, что «Электротяжмаш» перейдет на привычный график работы, а его сотрудников не заставят брать отпуск за свой счет.

Напомним, харьковский электрический завод начал свою работу в 1946 году и является одним из крупнейших производителей гидрогенераторов, турбинных установок и прочего электрооборудования.