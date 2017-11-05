ДНР заявила, что ВСУ целенаправлено обстреливают Донецкую фильтровальную станцию

В Избранное

Донецк, 5 ноября. Украинские силовики третью ночь подряд продолжают обстрелы Донецкой фильтровальной станции, заявили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК). В результате обстрелов станция уже получила незначительные повреждения.

«Третью ночь подряд ВСУ целенаправленно обстреливают Донецкую фильтровальную станцию, — сообщили в ДНР. — Около 01.00 несколько гранат, предположительно из АГС, попали в одну из труб хлоровода. Огонь велся ВСУ с направления Камянки».

Представители Донецка отметили, что гранатами был поврежден нерабочий хлоровод, и утечки хлора в результате обстрелов не произошло.

За время войны на востоке Украины Донецкая фильтровальная станция неоднократно прекращала работу из-за обстрелов с украинской стороны. Как сообщала «Газета.ru», станция, которая находится на территории ДНР, однако обеспечивает чистой водой и население по ту сторону линии соприкосновения, в июле текущего года уже один раз была вынуждена прекратить работу из-за обстрелов.