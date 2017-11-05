Стало известно, как в РФ изменились правила провоза багажа и ручной клади в самолетах

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Москва, 5 ноября. В России с воскресенья, 5 ноября, изменились авиационные правила по провозу багажа и ручной клади в пассажирских лайнерах.

Теперь авиационным перевозчикам можно продавать невозвратные билеты, в которых для дополнительной экономии исключен порядок бесплатного багажа.

Впрочем, компании как и прежде обязаны предоставлять услугу бесплатной ручной клади при условии ее общего веса не более 5 килограммов на одного пассажира, ранее это ограничение составляло 10 килограммов.

Кроме того, определен список того, что пассажир сможет бесплатно взять на борт помимо установленного минимума. Речь идет о рюкзаке, дамской сумке или портфеле.

Также включены верхняя одежда, питание для деток, коляска, инвалидные костыли, медицинские препараты и товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли.

Напомним, как ранее сообщал RT, в начале октября этого года министерство транспорта утвердило бесплатный провоз ручной клади до 5 килограммов для невозвратных билетов.