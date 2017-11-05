Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Волна эвакуаций накрыла торговые центры Новосибирска
Сирия эксклюзив
Сирия как тема обсуждения на встрече Путина и Трампа: почему Клинцевич ожидает рост активности ВКС РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия как тема обсуждения на встрече Путина и Трампа: почему Клинцевич ожидает рост активности ВКС РФ

    12:33  5 Ноября 2017
    181

    Сирия как тема обсуждения на встрече Путина и Трампа: почему Клинцевич ожидает рост активности ВКС РФ

    Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил высокую активность российских Воздушно-космических сил в Сирии перед операцией по освобождению последнего крупного подконтрольного ИГ1 (запрещено в РФ) города — Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор.

    Напомним, бомбардировщики дальней авиации Ту-22М3 четыре дня подряд наносили удары по инфраструктурным объектам террористов в окрестностях Абу-Кемаля. Целями интенсивной работы ВКС РФ стали склады вооружения и боеприпасов, командные пункты и укрепрайоны боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

    «Судя по всему, активность российских Воздушно-космических сил в Сирии в ближайшее время будет только нарастать. Понятно, что это, прежде всего, обусловлено чисто военными причинами – надо, что называется, ковать железо пока горячо, не дав террористам из ИГ (запрещено в РФ) вновь поднять голову. Но одновременно идет и подготовка к возможной встрече президентов России и США» — прокомментировал на своей странице в Facebook Франц Клинцевич.

    Сирия как тема обсуждения на встрече Путина и Трампа: почему Клинцевич ожидает рост активности ВКС РФ

    Он также написал, что «эта встреча может серьезно повлиять на развитие последующих событий в Сирии – на ее послевоенное устройство, и мы, Россия, должны подойти к ней, имея на руке максимальное число козырей»:

    «Понятно, что любые исторические аналогии условны, но невольно вспоминается ялтинская конференция февраля 1945 года. Более 70 лет прошло, изменилось все, кроме одного: и сейчас разговаривают только с сильным».

    Ранее президент США Дональд Трамп сделал заявление, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС, который пройдет во Вьетнаме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эта встреча в данный момент согласовывается, и одной из возможных ее тем станет сирийское урегулирование.

    Сирия как тема обсуждения на встрече Путина и Трампа: почему Клинцевич ожидает рост активности ВКС РФ

    Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) выразил мнение, что дело даже не в «козыре», который надо будет использовать на предстоящей возможной встрече глав государств:

    «Я бы не стал связывать момент встречи Путина с Трампом и уничтожение боевиков. Существует необходимость зачистки  от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) самой территории Сирии. И на первом месте стоит все-таки желание как можно скорее закончить активную часть военной операции, чтобы в большей степени работал уже российский Центр по примирению враждующих сторон. Частично с Францем Адамовичем я бы согласился в том плане, что России, конечно, на встрече надо оперировать фактами, иметь за спиной результаты действий в Сирии для того, чтобы общаться с президентом Трампом, но я бы не стал сравнивать встречу с ялтинской конференцией».

    Эксперт отметил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа — все-таки не трехсторонняя встреча держав-победителей:

    «Она будет проходить в рамках форума, который обсуждает проблемы совсем другого региона, пусть даже и общемирового плана. А вот о том, чтобы в Юго-Восточной Азии не появилось «ИГИЛ1-2», так называемой «арабской весны», которая там намечается, — об этом, действительно, стоило бы поговорить».  

    Сирия как тема обсуждения на встрече Путина и Трампа: почему Клинцевич ожидает рост активности ВКС РФ

    Но, по мнению эксперта, здесь есть одна проблема:

    «Возможно ли решать что-то с Трампом? Путин — лицо, принимающее решения. Трамп на сегодняшний день вряд ли является таким. Хотя по своему положению в системе государственного управления США он таким быть должен. С кем же еще можно говорить? Мы же не можем договариваться с каждым конгрессменом и с каждым представителем политической элиты. Но Трамп фактически не может быть самостоятельным в вопросах внешней политики. И, получается, что возникает вопрос, можем ли мы что-то решать с Трампом, насколько он сейчас может отвечать за те решения, о намерении принять которые он хотя бы заявляет».  

    Этим наш собеседник и объясняет, почему эту встречу вряд ли можно сравнивать с ялтинской конференцией:

    «Исторического события из нее не получится. И, тем не менее, боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) надо уничтожать, несмотря на степень историчности встречи. Будет хорошо, если ВКС РФ совместно с правительственными войсками к Новому году очистят Сирию от ИГ (запрещено в РФ), чтобы сирийцы встречали Новый год уже в более мирной обстановке. Наверное, к этому и ведет работа российских ВКС и ее интенсивность».

    Сирия как тема обсуждения на встрече Путина и Трампа: почему Клинцевич ожидает рост активности ВКС РФ

    Эксперт резюмировал: встреча с Трампом все-таки важна, но ее надо рассматривать не с точки зрения урегулирования в Сирии и на Ближнем Востоке, а с точки зрения недопущения новых очагов конфликтов.

    «США может иметь прямое отношение к этим террористическим проектам, которые они постоянно образуют и финансируют для того, чтобы в дальнейшем ослабить те или иные государства и получить с этого серьезные дивиденды, а также укрепить свою любимую валюту — доллар».   

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #владимир путин #путин #дональд трамп #дмитрий песков #сирия #иг #трамп #вкс рф #игил #франц клинцевич #атэс #абу-кемаль
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Компания Google Incorporated вернула ФАН доступ к Google.News

        Компания Google Incorporated вернула ФАН доступ к Google.News

        11:03   5 Ноября 2017
        236
        Сирия: жертвами взрыва в центре беженцев в Дейр-эз-Зоре стали 100 человек

        Сирия: жертвами взрыва в центре беженцев в Дейр-эз-Зоре стали 100 человек

        9:59   5 Ноября 2017
        1027
        Россия готовит иск о незаконности изъятия дипсобственности в США

        Россия готовит иск о незаконности изъятия дипсобственности в США

        9:22   5 Ноября 2017
        235
        Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным во Вьетнаме

        Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным во Вьетнаме

        6:09   5 Ноября 2017
        578