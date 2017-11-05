Сирия как тема обсуждения на встрече Путина и Трампа: почему Клинцевич ожидает рост активности ВКС РФ

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Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил высокую активность российских Воздушно-космических сил в Сирии перед операцией по освобождению последнего крупного подконтрольного ИГ1 (запрещено в РФ) города — Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор.

Напомним, бомбардировщики дальней авиации Ту-22М3 четыре дня подряд наносили удары по инфраструктурным объектам террористов в окрестностях Абу-Кемаля. Целями интенсивной работы ВКС РФ стали склады вооружения и боеприпасов, командные пункты и укрепрайоны боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

«Судя по всему, активность российских Воздушно-космических сил в Сирии в ближайшее время будет только нарастать. Понятно, что это, прежде всего, обусловлено чисто военными причинами – надо, что называется, ковать железо пока горячо, не дав террористам из ИГ (запрещено в РФ) вновь поднять голову. Но одновременно идет и подготовка к возможной встрече президентов России и США» — прокомментировал на своей странице в Facebook Франц Клинцевич.

Он также написал, что «эта встреча может серьезно повлиять на развитие последующих событий в Сирии – на ее послевоенное устройство, и мы, Россия, должны подойти к ней, имея на руке максимальное число козырей»:

«Понятно, что любые исторические аналогии условны, но невольно вспоминается ялтинская конференция февраля 1945 года. Более 70 лет прошло, изменилось все, кроме одного: и сейчас разговаривают только с сильным».

Ранее президент США Дональд Трамп сделал заявление, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС, который пройдет во Вьетнаме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эта встреча в данный момент согласовывается, и одной из возможных ее тем станет сирийское урегулирование.

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) выразил мнение, что дело даже не в «козыре», который надо будет использовать на предстоящей возможной встрече глав государств:

«Я бы не стал связывать момент встречи Путина с Трампом и уничтожение боевиков. Существует необходимость зачистки от боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) самой территории Сирии. И на первом месте стоит все-таки желание как можно скорее закончить активную часть военной операции, чтобы в большей степени работал уже российский Центр по примирению враждующих сторон. Частично с Францем Адамовичем я бы согласился в том плане, что России, конечно, на встрече надо оперировать фактами, иметь за спиной результаты действий в Сирии для того, чтобы общаться с президентом Трампом, но я бы не стал сравнивать встречу с ялтинской конференцией».

Эксперт отметил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа — все-таки не трехсторонняя встреча держав-победителей:

«Она будет проходить в рамках форума, который обсуждает проблемы совсем другого региона, пусть даже и общемирового плана. А вот о том, чтобы в Юго-Восточной Азии не появилось «ИГИЛ1-2», так называемой «арабской весны», которая там намечается, — об этом, действительно, стоило бы поговорить».

Но, по мнению эксперта, здесь есть одна проблема:

«Возможно ли решать что-то с Трампом? Путин — лицо, принимающее решения. Трамп на сегодняшний день вряд ли является таким. Хотя по своему положению в системе государственного управления США он таким быть должен. С кем же еще можно говорить? Мы же не можем договариваться с каждым конгрессменом и с каждым представителем политической элиты. Но Трамп фактически не может быть самостоятельным в вопросах внешней политики. И, получается, что возникает вопрос, можем ли мы что-то решать с Трампом, насколько он сейчас может отвечать за те решения, о намерении принять которые он хотя бы заявляет».

Этим наш собеседник и объясняет, почему эту встречу вряд ли можно сравнивать с ялтинской конференцией:

«Исторического события из нее не получится. И, тем не менее, боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) надо уничтожать, несмотря на степень историчности встречи. Будет хорошо, если ВКС РФ совместно с правительственными войсками к Новому году очистят Сирию от ИГ (запрещено в РФ), чтобы сирийцы встречали Новый год уже в более мирной обстановке. Наверное, к этому и ведет работа российских ВКС и ее интенсивность».

Эксперт резюмировал: встреча с Трампом все-таки важна, но ее надо рассматривать не с точки зрения урегулирования в Сирии и на Ближнем Востоке, а с точки зрения недопущения новых очагов конфликтов.

«США может иметь прямое отношение к этим террористическим проектам, которые они постоянно образуют и финансируют для того, чтобы в дальнейшем ослабить те или иные государства и получить с этого серьезные дивиденды, а также укрепить свою любимую валюту — доллар».

1 Организация запрещена на территории РФ.