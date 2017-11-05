Они запуганы: эксперт объяснил отказ конгрессменов США встречаться с послом РФ

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Члены конгресса США, как верхней, так и нижней палаты, ответили отказом на все запросы о встрече с послом РФ в Соединенных Штатах Анатолием Антоновым. Об этом рассказал сам Антонов, отметив, что посол США в России подобной дискриминации не подвергается. По мнению эксперта-американиста, отказ конгрессменов США встречаться с представителем России — это очень опасная тенденция, характеризующая параноидальный страх представителей американского истеблишмента быть обвиненными в лоббировании интересов Москвы.

«Могу вам сказать, что на все мои запросы в конгресс [о встречах] мне отказано, — отметил посло РФ в США Анатолий Антонов, выступая в кулуарах конференции российско-американской ассоциации ученых, сообщает РИА Новости. — Очень рад за господина [посла США в России Джона) Хантсмана, что наши парламентарии тепло его встретили и выразили готовность взаимодействовать. Может быть, движение с той стороны сможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки».

«Отказ американских сенаторов и конгрессменов от встречи с российским послом — это паранойя в чистом виде, по-другому я это не могу назвать, — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин. — Американские конгрессмены просто запуганы. Причем боятся они, конечно, не российского посла. Они боятся, как говорится, «подстав» со стороны своих же коллег, которые могут на них донести, что те встречались с российским послом. Кроме того, сейчас американские сенаторы всего боятся еще и в связи с выборами в конгресс, которые предстоят в ноябре будущего года. Никому из конгрессменов сейчас не нужно лишних хлопот и неприятностей. Тем более что не они определяют внешнюю политику США — ее проводит Белый дом. Так что конгрессменам, к сожалению, сейчас встречи с представителем России просто не нужны. А ведь работа посла — разговаривать, добиваться, чтобы тебя услышали. Ну, а если тебя не хотят слушать и слышать, это очень печально. Знаете, есть такое выражение: танго — это танец, который танцуют вдвоем. А когда нет одного из партнеров — а в данном случае отсутствующий партнер — это Соединенные Штаты, — танго танцевать уже не получится».

По словам профессора-американиста, такая недальновидная позиция представителей конгресса США вызывает только сожаление.

«Это, конечно, очень печально, потому что рано или поздно нормализация отношений между нашими странами произойдет. Но пока особого запроса на нормализацию этих отношений в Соединенных Штатах, похоже, нет», — отметил Александр Домрин.

Ранее, после подписания конгрессом закона о санкциях против России, президент США Дональд Трамп резко раскритиковал конгрессменов, возложив на них ответственность за серьезное ухудшение американо-российских отношений.

«Наши отношения с Россией находятся в самой низкой, опасно низкой точке за все время. Благодарите за это конгресс!» — написал Трамп в своем Twitter в августе 2018 года.

С момента избрания Дональда Трампа в США не утихает скандал, связанный с якобы «вмешательством» России американские президентские выборы в 2016 году. Расследование, инициированное законодателями в связи с этими обвинениями, Трамп уже назвал «охотой на ведьм, невиданной в истории».

Напомним, Москва категорически отвергает все обвинения в якобы «вмешательстве» в американские президентские выборы и вообще во внутренние дела США. По мнению МИД России, слушания в конгрессе США представителей компаний Twitter, Facebook и Google, состоявшиеся несколько дней назад, также не выявили никаких следов «вмешательства» России в американские выборы.