Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Минобороны РФ опубликовало видеопоздравление ко Дню военного разведчика
Весь мир
Британский военный сфотографировал треугольный НЛО зеленого цвета
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Британский военный сфотографировал треугольный НЛО зеленого цвета

    11:08  5 Ноября 2017
    96

    Британский военный сфотографировал треугольный НЛО зеленого цвета

    Лондон, 5 ноября. В Великобритании военнослужащий Джарред Гроутс сфотографировал загадочный треугольный НЛО.

    По его словам, в небе странный объект зеленого цвета он мог наблюдать в течение пяти минут. Снимок был сделан ночью, поэтому его качество оставляет желать лучшего. 

    Как отмечает «Ньюинформ», Гроутс стал не единственный очевидцем треугольного НЛО. Нашлись и те, кто даже успел снять его видео.

    Ранее уфологи сообщали о повышенной форме активности внеземных форм жизни на Земле в период до 8 ноября. При этом специалисты не уточнили, в какой части планеты возможный корабль пришельцев можно будет увидеть в следующий раз.  
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #британия #уфологи #нло
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Компания Google Incorporated вернула ФАН доступ к Google.News

        Компания Google Incorporated вернула ФАН доступ к Google.News

        11:03   5 Ноября 2017
        87
        Сирия: жертвами взрыва в центре беженцев в Дейр-эз-Зоре стали 100 человек

        Сирия: жертвами взрыва в центре беженцев в Дейр-эз-Зоре стали 100 человек

        9:59   5 Ноября 2017
        847
        Россия готовит иск о незаконности изъятия дипсобственности в США

        Россия готовит иск о незаконности изъятия дипсобственности в США

        9:22   5 Ноября 2017
        149
        Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным во Вьетнаме

        Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным во Вьетнаме

        6:09   5 Ноября 2017
        532