Британский военный сфотографировал треугольный НЛО зеленого цвета

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Лондон, 5 ноября. В Великобритании военнослужащий Джарред Гроутс сфотографировал загадочный треугольный НЛО.

По его словам, в небе странный объект зеленого цвета он мог наблюдать в течение пяти минут. Снимок был сделан ночью, поэтому его качество оставляет желать лучшего.

Как отмечает «Ньюинформ», Гроутс стал не единственный очевидцем треугольного НЛО. Нашлись и те, кто даже успел снять его видео.

Ранее уфологи сообщали о повышенной форме активности внеземных форм жизни на Земле в период до 8 ноября. При этом специалисты не уточнили, в какой части планеты возможный корабль пришельцев можно будет увидеть в следующий раз.

