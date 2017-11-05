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Модель разрушенной Пальмиры Эрмитаж передаст представителям Сирии на форуме в Петербурге
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    Модель разрушенной Пальмиры Эрмитаж передаст представителям Сирии на форуме в Петербурге

    10:52  5 Ноября 2017
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    Модель разрушенной Пальмиры Эрмитаж передаст представителям Сирии на форуме в Петербурге

    Санкт-Петербург, 5 ноября. С 16 по 18 ноября пройдет Шестой Санкт-Петербургский международный культурный форум.

    В качестве площадок для проведения форума традиционно выбраны Эрмитаж, Этнографический музей, цирк на Фонтанке, Мариинский театр и другие культурные пространства.

    Директор Зимнего дворца Михаил Пиотровский рассказал о запланированных мероприятиях. Так, представителям Сирии передадут модель Пальмиры, созданную специалистами Эрмитажа. Кроме того, планируется подписание соглашения о сохранении культурного наследия во время военных конфликтов.

    В рамках форума будет подписан меморандум о Русских сезонах в Милане в 2018 году между Александринским театром и «Пикколо-театро». Также Александринка и Национальная пекинская опера договорятся о совместной постановке «Евгения Онегина».

    Ранее сообщалось, что российская диаспора в Сирии и Ливане отпраздновала День народного единства на встрече в Дамаске.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сирия #петербург #пальмира #эрмитаж
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