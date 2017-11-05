Модель разрушенной Пальмиры Эрмитаж передаст представителям Сирии на форуме в Петербурге
Санкт-Петербург, 5 ноября. С 16 по 18 ноября пройдет Шестой Санкт-Петербургский международный культурный форум.
В качестве площадок для проведения форума традиционно выбраны Эрмитаж, Этнографический музей, цирк на Фонтанке, Мариинский театр и другие культурные пространства.
Директор Зимнего дворца Михаил Пиотровский рассказал о запланированных мероприятиях. Так, представителям Сирии передадут модель Пальмиры, созданную специалистами Эрмитажа. Кроме того, планируется подписание соглашения о сохранении культурного наследия во время военных конфликтов.
В рамках форума будет подписан меморандум о Русских сезонах в Милане в 2018 году между Александринским театром и «Пикколо-театро». Также Александринка и Национальная пекинская опера договорятся о совместной постановке «Евгения Онегина».
Ранее сообщалось, что российская диаспора в Сирии и Ливане отпраздновала День народного единства на встрече в Дамаске.